Девушка из Джерси (фильм, 2004) смотреть онлайн
9.12004, Jersey Girl
Драмы, Мелодрамы98 мин18+
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Сюжет
Олли Тринки успешен в работе и счастлив в личной жизни, пока не приходит беда. Его возлюбленная Гертруда умирает при родах, а карьера в музыкальной индустрии катится под откос. Отец-одиночка возвращается из Нью-Йорка в родной Нью-Джерси, где полностью посвящает себя воспитанию дочери.
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Кевин
Смит
- Актёр
Бен
Аффлек
- Актриса
Лив
Тайлер
- Актриса
Ракель
Кастро
- Актриса
Дженнифер
Швалбах Смит
- Актёр
Джейсон
Биггз
- Актриса
Дженнифер
Лопес
- Актёр
Джейсон
Ли
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- Актёр
Уилл
Смит
- БЭАктриса
Бетти
Эберлин
- Сценарист
Кевин
Смит
- Продюсер
Скотт
Мосье
- Продюсер
Джон
Гордон
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- ДЮАктриса дубляжа
Дарья
Юрченко
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- Монтажёр
Скотт
Мосье
- Монтажёр
Кевин
Смит
- ВЖОператор
Вилмош
Жигмонд
- ДЛКомпозитор
Джеймс
Л. Винейбл