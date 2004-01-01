Девушка из Джерси
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Девушка из Джерси

Девушка из Джерси (фильм, 2004) смотреть онлайн

9.12004, Jersey Girl
Драмы, Мелодрамы98 мин18+

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Сюжет

Олли Тринки успешен в работе и счастлив в личной жизни, пока не приходит беда. Его возлюбленная Гертруда умирает при родах, а карьера в музыкальной индустрии катится под откос. Отец-одиночка возвращается из Нью-Йорка в родной Нью-Джерси, где полностью посвящает себя воспитанию дочери.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Девушка из Джерси»

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