Дело Ричарда Джуэлла (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Основано на реальных событиях. На Олимпиаде 1996 года в Атланте охранник Ричард Джуэлл нашeл под скамейкой рюкзак со взрывчаткой и не только уведомил полицию, но и начал уводить людей со стадиона, чтобы не терять время. После чего ФБР решило, что герой мог подстроить теракт ради славы.



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