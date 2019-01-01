Дело Ричарда Джуэлла (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.52019, Richard Jewell
Драмы125 мин18+
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Сюжет
Основано на реальных событиях. На Олимпиаде 1996 года в Атланте охранник Ричард Джуэлл нашeл под скамейкой рюкзак со взрывчаткой и не только уведомил полицию, но и начал уводить людей со стадиона, чтобы не терять время. После чего ФБР решило, что герой мог подстроить теракт ради славы.
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Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Клинт
Иствуд
- Актёр
Пол
Уолтер Хаузер
- Актёр
Сэм
Рокуэлл
- Актриса
Кэти
Бейтс
- Актёр
Джон
Хэмм
- Актриса
Оливия
Уайлд
- НААктриса
Нина
Арианда
- ИГАктёр
Иэн
Гомес
- УДАктёр
Уэйн
Дювалл
- ДКАктёр
Дилан
Кассман
- Сценарист
Билли
Рэй
- МБСценарист
Мари
Бреннер
- ДМПродюсер
Дэвид
М. Бернштейн
- ДДПродюсер
Дженнифер
Дэвиссон
- Продюсер
Леонардо
ДиКаприо
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- Актриса дубляжа
Марьяна
Спивак
- ККХудожник
Крис
Крейн
- ДХХудожница
Дебора
Хоппер
- ДКМонтажёр
Джоэл
Кокс
- ИБОператор
Ив
Беланже
- АСКомпозитор
Артуро
Сандовал