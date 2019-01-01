Дело Ричарда Джуэлла
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Дело Ричарда Джуэлла

Дело Ричарда Джуэлла (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.52019, Richard Jewell
Драмы125 мин18+

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Сюжет

Основано на реальных событиях. На Олимпиаде 1996 года в Атланте охранник Ричард Джуэлл нашeл под скамейкой рюкзак со взрывчаткой и не только уведомил полицию, но и начал уводить людей со стадиона, чтобы не терять время. После чего ФБР решило, что герой мог подстроить теракт ради славы.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дело Ричарда Джуэлла»

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