Дед Мороз. Битва Магов
Актёры и съёмочная группа фильма «Дед Мороз. Битва Магов»

Актёры и съёмочная группа фильма «Дед Мороз. Битва Магов»

Режиссёры

Александр Войтинский

Режиссёр

Актёры

Фёдор Бондарчук

АктёрМороз
Алексей Кравченко

АктёрКарачун
Таисия Вилкова

АктрисаМаша
Никита Волков

АктёрНикита
Владимир Гостюхин

АктёрВиталий Семенович
Егор Бероев

Актёротец Маши
Ксения Алферова

Актрисамама Маши
Сергей Бадюк

АктёрДоброхот
Ян Цапник

Актёручастник аукциона
Светлана Пермякова

Актрисабаба Люба

Сценаристы

Александр Войтинский

Сценарист
Лев Карасев

Сценарист
Лев Мурзенко

Сценарист
Анна Овсянникова

Сценарист

Продюсеры

Георгий Малков

Продюсер
Владимир Поляков

Продюсер
Лев Карасев

Продюсер
Александр Войтинский

Продюсер

Художники

Оксана Шевченко

Художница

Монтажёры

Лев Карасев

Монтажёр
Дмитрий Воронцов

Dimitri Vorontsov
Монтажёр
Александр Войтинский

Монтажёр

Операторы

Антон Зенкович

Оператор

Композиторы

Дмитрий Селипанов

Композитор