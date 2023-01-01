Чужие (фильм, 1986) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Продолжение саги о борьбе человечества с высокоразвитой инопланетной тварью. Сигурни Уивер в оскароносном триллере от автора «Титаника», «Терминатора» и «Аватара» Джеймса Кэмерона.
Прошло более 50 лет с момента взрыва корабля «Ностромо», экипажу которого пришлось сражат�ься с агрессивными и опасными инопланетными существами. Эллен Рипли, единственный выживший член команды, все это время дрейфовала в космосе, пока ее космический челнок случайно не заметила команда астронавтов. Руководство недовольно тем, что Рипли безосновательно уничтожила дорогостоящий «Ностромо» — нет никаких доказательств о существовании инопланетных тварей. Тем временем пропадает связь с планетой, на которой якобы обитают Чужие, и тогда Эллен предлагают вернуться туда в составе новой экспедиции. Только теперь экипаж поджидает уже не один Чужой, а тысячи…
Сможет ли опытная Эллен Рипли победить в схватке с монстрами и спасти человечество, узнаете, если будете смотреть фильм «Чужие» в хорошем качестве на нашем видеосервисе Wink!
Чужие смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Ужасы, Боевики, Приключения, Триллеры
Рейтинг
- Режиссёр
Джеймс
Кэмерон
- Актриса
Сигурни
Уивер
- Актёр
Майкл
Бин
- КХАктриса
Кэрри
Хенн
- ПРАктёр
Пол
Райзер
- Актёр
Лэнс
Хенриксен
- Актёр
Билл
Пэкстон
- УХАктёр
Уильям
Хоуп
- ДГАктриса
Дженетт
Голдстин
- ЭМАктёр
Эл
Мэтьюз
- Актёр
Марк
Ролстон
- Сценарист
Джеймс
Кэмерон
- ДГСценарист
Дэвид
Гайлер
- УХСценарист
Уолтер
Хилл
- ДОСценарист
Дэн
О’Бэннон
- ГКПродюсер
Гордон
Кэрролл
- ДГПродюсер
Дэвид
Гайлер
- УХПродюсер
Уолтер
Хилл
- Продюсер
Гейл
Энн Хёрд
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Антонова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АГАктриса дубляжа
Анастасия
Гиренкова
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- ТЭХудожник
Терри
Эклэнд-Сноу
- МЛХудожник
Майкл
Ламонт
- ЭПХудожница
Эмма
Потьюс
- КСХудожник
Криспиан
Саллис
- РЛМонтажёр
Рэй
Лавджой
- ЭБОператор
Эдриан
Биддл
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер