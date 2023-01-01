Чужие (фильм, 1986) смотреть онлайн

Сюжет

Продолжение саги о борьбе человечества с высокоразвитой инопланетной тварью. Сигурни Уивер в оскароносном триллере от автора «Титаника», «Терминатора» и «Аватара» Джеймса Кэмерона.



Прошло более 50 лет с момента взрыва корабля «Ностромо», экипажу которого пришлось сражат�ься с агрессивными и опасными инопланетными существами. Эллен Рипли, единственный выживший член команды, все это время дрейфовала в космосе, пока ее космический челнок случайно не заметила команда астронавтов. Руководство недовольно тем, что Рипли безосновательно уничтожила дорогостоящий «Ностромо» — нет никаких доказательств о существовании инопланетных тварей. Тем временем пропадает связь с планетой, на которой якобы обитают Чужие, и тогда Эллен предлагают вернуться туда в составе новой экспедиции. Только теперь экипаж поджидает уже не один Чужой, а тысячи…



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