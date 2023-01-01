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Чужие (фильм, 1986) смотреть онлайн

9.21986, Aliens
Ужасы, Фантастика131 мин18+

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Сюжет

Продолжение саги о борьбе человечества с высокоразвитой инопланетной тварью. Сигурни Уивер в оскароносном триллере от автора «Титаника», «Терминатора» и «Аватара» Джеймса Кэмерона.

Прошло более 50 лет с момента взрыва корабля «Ностромо», экипажу которого пришлось сражаться с агрессивными и опасными инопланетными существами. Эллен Рипли, единственный выживший член команды, все это время дрейфовала в космосе, пока ее космический челнок случайно не заметила команда астронавтов. Руководство недовольно тем, что Рипли безосновательно уничтожила дорогостоящий «Ностромо» — нет никаких доказательств о существовании инопланетных тварей. Тем временем пропадает связь с планетой, на которой якобы обитают Чужие, и тогда Эллен предлагают вернуться туда в составе новой экспедиции. Только теперь экипаж поджидает уже не один Чужой, а тысячи…

Сможет ли опытная Эллен Рипли победить в схватке с монстрами и спасти человечество, узнаете, если будете смотреть фильм «Чужие» в хорошем качестве на нашем видеосервисе Wink!

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чужие»

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