Биография

Анастасия Гиренкова – актриса театра, кино и дубляжа, родилась 29 апреля 1974 года. Фильмография насчитывает более 50 полнометражных кинокартин и сериалов. Профессионально занимается закадровым озвучиванием иностранных фильмов. Ее голосом говорит главный герой фильма «Один дома». Известность актрисе принесли роли в фильмах «Иванко и царь Поганин», «Большое приключение» и др. В детстве будущая актриса занималась хореографией, выступала в составе танцевальных коллективов. Сниматься в кино начала в шестилетнем возрасте. Первым фильмом Анастасии Гиренковой стала драма «Будем ждать, возвращайся». В 1984 году на экраны вышла кинокартина в жанре фэнтези «Иванко и царь Поганин», в которой актриса исполнила главную роль. Спустя год участвовала в фильме «Большое приключение». Главную роль Анастасия Гиренкова сыграла в семейной сказке «Красные башмачки». В 1988 году снялась в киноленте «Благородный разбойник Владимир Дубровский». Партнерами по съемочной площадке стали М. Ефремов, М. Зудина, В. Самойлов, К. Лавров и др. В 1997 году Гиренкова стала выпускницей института театрального искусства в Киеве (курс М. Резниковича). Снималась в популярных сериалах «Отряд», «Возвращение Мухтара», «Мажор», «Нити судьбы», «Ментовские войны. Киев». Актриса занималась дубляжом таких фильмов, как «Чужие», «Один дома», «Ворон».