Что творят мужчины! 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Что творят мужчины! 2»

Режиссёры

Сарик Андреасян

Режиссёр

Актёры

Таир Мамедов

АктёрДени
Роман Юнусов

АктёрГоша
Дмитрий Кожома

АктёрВиталий
Никита Джигурда

Актёр
Настя Задорожная

АктрисаЛена
Петр Винс

Актёр
Вадим Цаллати

АктёрВалентин
Наталья Рудова

АктрисаАлександра
Елена Борщева

АктрисаЗоя
Елена Беркова

АктрисаНелли

Сценаристы

Таир Мамедов

Сценарист
Леонид Марголин

Сценарист
Сарик Андреасян

Сценарист

Продюсеры

Сарик Андреасян

Продюсер
Гевонд Андреасян

Продюсер
Владимир Поляков

Продюсер
Даниил Махорт

Продюсер

Художники

Оксана Шевченко

Художница
Элиз Хэннафорд

Elise Hannaford
Художница

Монтажёры

Георгий Исаакян

Монтажёр

Операторы

Антон Зенкович

Оператор

Композиторы

Сергей Зеленцов

Композитор
Арташес Андреасян

Композитор