Фильм Что творят мужчины 2 (2015)

Бывший сисадмин Секретного Военного Подразделения, уехавший в Америку, запустил вирус. Чтобы остановить программу, нужен пароль — слово, которое произносит бывшая подружка хакера, когда испытывает оргазм. За последний год у злодея было десять подружек. Спасти страну призваны главные специалисты по женщинам — Даниэль, Гоша и Виталик.

