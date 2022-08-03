Фильм Что творят мужчины 2 (2015)

Что творят мужчины! 2
Комедия81 мин18+

О фильме

Бывший сисадмин Секретного Военного Подразделения, уехавший в Америку, запустил вирус. Чтобы остановить программу, нужен пароль — слово, которое произносит бывшая подружка хакера, когда испытывает оргазм. За последний год у злодея было десять подружек. Спасти страну призваны главные специалисты по женщинам — Даниэль, Гоша и Виталик.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

2.1 КиноПоиск
3.9 IMDb

