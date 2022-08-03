Фильм Что творят мужчины 2 (2015)
8.12015, Что творят мужчины! 2
Комедия81 мин18+
О фильме
Бывший сисадмин Секретного Военного Подразделения, уехавший в Америку, запустил вирус. Чтобы остановить программу, нужен пароль — слово, которое произносит бывшая подружка хакера, когда испытывает оргазм. За последний год у злодея было десять подружек. Спасти страну призваны главные специалисты по женщинам — Даниэль, Гоша и Виталик.
Рейтинг
2.1 КиноПоиск
3.9 IMDb
- Режиссёр
Сарик
Андреасян
- Актёр
Таир
Мамедов
- Актёр
Роман
Юнусов
- ДКАктёр
Дмитрий
Кожома
- Актёр
Никита
Джигурда
- Актриса
Настя
Задорожная
- Актёр
Петр
Винс
- ВЦАктёр
Вадим
Цаллати
- Актриса
Наталья
Рудова
- ЕБАктриса
Елена
Борщева
- ЕБАктриса
Елена
Беркова
- Сценарист
Таир
Мамедов
- ЛМСценарист
Леонид
Марголин
- Сценарист
Сарик
Андреасян
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- ВППродюсер
Владимир
Поляков
- ДМПродюсер
Даниил
Махорт
- ОШХудожница
Оксана
Шевченко
- ЭХХудожница
Элиз
Хэннафорд
- ГИМонтажёр
Георгий
Исаакян
- АЗОператор
Антон
Зенкович
- СЗКомпозитор
Сергей
Зеленцов
- ААКомпозитор
Арташес
Андреасян