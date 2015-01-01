Черная месса (фильм, 2015) смотреть онлайн
9.02015, Black Mass
Драмы, Криминал117 мин18+
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Сюжет
Картина расскажет об Уайти Балджере, знаменитом бостонском гангстере, который 16 лет находился в бегах и был арестован в июне 2011 года в Санта-Монике. Балджер, которому уже за 80, обвинялся в рэкете, был замешан в 19 убийствах и в то же время работал информатором на ФБР. Чтобы не попасть за решетку, он исчез в 1995 году и 16 лет успешно скрывался от правосудия.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыКриминал, Драмы
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Скотт
Купер
- Актёр
Джонни
Депп
- Актёр
Джоэл
Эдгертон
- Актёр
Бенедикт
Камбербэтч
- Актёр
Кевин
Бейкон
- Актёр
Джесси
Племонс
- Актёр
Питер
Сарсгаард
- Актёр
Кори
Столл
- ДДАктриса
Дакота
Джонсон
- Актёр
Рори
Кокрейн
- ДХАктёр
Дэвид
Харбор
- Сценарист
Джез
Баттеруорт
- Продюсер
Скотт
Купер
- Продюсер
Джон
Лешер
- Продюсер
Патрик
МакКормик
- Продюсер
Брайан
Оливер
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актёр дубляжа
Алексей
Рязанцев
- ИБАктёр дубляжа
Игорь
Балалаев
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хошабаев
- КВХудожница
Кася
Валицка-Мэймон
- ТАХудожница
Трэйси
А. Дойл
- ДРМонтажёр
Дэвид
Розенблюм
- МТОператор
Масанобу
Такаянаги
- JXКомпозитор
Junkie
XL