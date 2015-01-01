Черная месса (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Картина расскажет об Уайти Балджере, знаменитом бостонском гангстере, который 16 лет находился в бегах и был арестован в июне 2011 года в Санта-Монике. Балджер, которому уже за 80, обвинялся в рэкете, был замешан в 19 убийствах и в то же время работал информатором на ФБР. Чтобы не попасть за решетку, он исчез в 1995 году и 16 лет успешно скрывался от правосудия.





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