Черная месса
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Черная месса

Черная месса (фильм, 2015) смотреть онлайн

9.02015, Black Mass
Драмы, Криминал117 мин18+

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Сюжет

Картина расскажет об Уайти Балджере, знаменитом бостонском гангстере, который 16 лет находился в бегах и был арестован в июне 2011 года в Санта-Монике. Балджер, которому уже за 80, обвинялся в рэкете, был замешан в 19 убийствах и в то же время работал информатором на ФБР. Чтобы не попасть за решетку, он исчез в 1995 году и 16 лет успешно скрывался от правосудия.

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Информация

Страна
США, Великобритания
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Черная месса»

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