9.21998, The Man in the Iron Mask
Приключения, Исторический126 мин18+
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Человек в железной маске (фильм, 1998) смотреть онлайн
О фильме
Во времена блеска и отчаяния измученной Франции король Людовик XIV вовсю наслаждается прелестями жизни, пока вся его страна голодает. Людовик, уверенный в абсолютности собственной власти, опасается лишь одного человека, способного положить конец его царствованию, - приговоренного им к пожизненному заключению и закованного в железную маску.
СтранаСША, Франция
ЖанрИсторический, Боевик, Приключения, Драма
КачествоFull HD
Время126 мин / 02:06
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Рэндалл
Уоллес
- Актёр
Леонардо
ДиКаприо
- Актёр
Джереми
Айронс
- Актёр
Джон
Малкович
- Актёр
Жерар
Депардье
- ГБАктёр
Гэбриел
Бирн
- АПАктриса
Анн
Парийо
- ЖГАктриса
Жюдит
Годреш
- ЭААктёр
Эдвард
Аттертон
- Актёр
Питер
Сарсгаард
- Актёр
Хью
Лори
- Сценарист
Рэндалл
Уоллес
- АДСценарист
Александр
Дюма отец
- РСПродюсер
Расселл
Смит
- Продюсер
Рэндалл
Уоллес
- ПХПродюсер
Пол
Хичкок
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- Актёр дубляжа
Дмитрий
Харатьян
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- АРХудожник
Альберт
Ражо
- ДЭХудожник
Джеймс
Эчесон
- УХМонтажёр
Уильям
Хой
- ПСОператор
Питер
Сушицки
- НГКомпозитор
Ник
Гленни-Смит