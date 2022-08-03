Человек в железной маске
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Человек в железной маске
9.21998, The Man in the Iron Mask
Приключения, Исторический126 мин18+

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Человек в железной маске (фильм, 1998) смотреть онлайн

О фильме

Во времена блеска и отчаяния измученной Франции король Людовик XIV вовсю наслаждается прелестями жизни, пока вся его страна голодает. Людовик, уверенный в абсолютности собственной власти, опасается лишь одного человека, способного положить конец его царствованию, - приговоренного им к пожизненному заключению и закованного в железную маску.

Страна
США, Франция
Жанр
Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
126 мин / 02:06

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Человек в железной маске»