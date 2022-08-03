Человек в железной маске (фильм, 1998) смотреть онлайн

Во времена блеска и отчаяния измученной Франции король Людовик XIV вовсю наслаждается прелестями жизни, пока вся его страна голодает. Людовик, уверенный в абсолютности собственной власти, опасается лишь одного человека, способного положить конец его царствованию, - приговоренного им к пожизненному заключению и закованного в железную маску.

