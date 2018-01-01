Актёры и съёмочная группа фильма «Человек-паук»

WinkФильмыЧеловек-паукАктёры и съёмочная группа фильма «Человек-паук»
Режиссёры
Актёры
АктёрSpider-Man / Peter Parker
Тоби МагуайрTobey Maguire
АктёрGreen Goblin / Norman Osborn
Уиллем ДефоWillem Dafoe
АктрисаMary Jane Watson
Кирстен ДанстKirsten Dunst
АктёрHarry Osborn
Джеймс ФранкоJames Franco
АктёрBen Parker
Клифф РобертсонCliff Robertson
АктрисаMay Parker
Розмари ХаррисRosemary Harris
АктёрJ. Jonah Jameson
Дж.К. СиммонсJ.K. Simmons
АктёрFlash Thompson
Джо МанганьеллоJoe Manganiello
АктёрCarjacker
Майкл ПападжонMichael Papajohn
АктёрJoseph 'Robbie' Robertson