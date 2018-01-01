Wink
Фильмы
Человек-паук
Актёры и съёмочная группа фильма «Человек-паук»

Актёры и съёмочная группа фильма «Человек-паук»

Режиссёры

Сэм Рэйми

Sam Raimi
Режиссёр

Актёры

Тоби Магуайр

Tobey Maguire
АктёрSpider-Man / Peter Parker
Уиллем Дефо

Willem Dafoe
АктёрGreen Goblin / Norman Osborn
Кирстен Данст

Kirsten Dunst
АктрисаMary Jane Watson
Джеймс Франко

James Franco
АктёрHarry Osborn
Клифф Робертсон

Cliff Robertson
АктёрBen Parker
Розмари Харрис

Rosemary Harris
АктрисаMay Parker
Дж.К. Симмонс

J.K. Simmons
АктёрJ. Jonah Jameson
Джо Манганьелло

Joe Manganiello
АктёрFlash Thompson
Майкл Пападжон

Michael Papajohn
АктёрCarjacker
Билл Нанн

Bill Nunn
АктёрJoseph 'Robbie' Robertson

Сценаристы

Дэвид Кепп

David Koepp
Сценарист
Стэн Ли

Stan Lee
Сценарист
Стив Дитко

Steve Ditko
Сценарист

Продюсеры

Ави Арад

Avi Arad
Продюсер
Йен Брайс

Ian Bryce
Продюсер
Грант Кертис

Grant Curtis
Продюсер
Хайди Фьюджман

Heidi Fugeman
Продюсер

Актёры дубляжа

Евгений Иванов

Актёр дубляжа
Валерий Кухарешин

Актёр дубляжа
Елена Шульман

Актриса дубляжа
Владимир Маслаков

Актёр дубляжа
Геннадий Богачёв

Актёр дубляжа

Художники

Тони Фаннинг

Tony Fanning
Художник
Джеймс Эчесон

James Acheson
Художник
Трентон Бриско

Trenton Brisco
Художник
Карен О’Хара

Karen O'Hara
Художница

Монтажёры

Артур Коберн

Arthur Coburn
Монтажёр
Боб Муравски

Bob Murawski
Монтажёр

Операторы

Дон Бёрджесс

Don Burgess
Оператор

Композиторы

Дэнни Элфман

Danny Elfman
Композитор