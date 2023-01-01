Быть Джоном Малковичем (фильм, 1999) смотреть онлайн

Сюжет

В своем кабинете новоиспеченный клерк Крэйг обнаруживает крошечную потайную дверцу, за ней скрыт ход… В мозг голливудской звезды Джона Малковича! И тогда предприимчивый кукловод решает организовать экскурсии в голову звезды для всех желающих. Однако интересно, как к этому отнесется сама звезда?



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