Быть Джоном Малковичем
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Быть Джоном Малковичем

Быть Джоном Малковичем (фильм, 1999) смотреть онлайн

7.01999, Being John Malkovich
Фантастика, Драмы108 мин18+

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Сюжет

В своем кабинете новоиспеченный клерк Крэйг обнаруживает крошечную потайную дверцу, за ней скрыт ход… В мозг голливудской звезды Джона Малковича! И тогда предприимчивый кукловод решает организовать экскурсии в голову звезды для всех желающих. Однако интересно, как к этому отнесется сама звезда?

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Фантастика, Драмы, Фэнтези

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Быть Джоном Малковичем»

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