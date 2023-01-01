Быть Джоном Малковичем (фильм, 1999) смотреть онлайн
7.01999, Being John Malkovich
Фантастика, Драмы108 мин18+
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Сюжет
В своем кабинете новоиспеченный клерк Крэйг обнаруживает крошечную потайную дверцу, за ней скрыт ход… В мозг голливудской звезды Джона Малковича! И тогда предприимчивый кукловод решает организовать экскурсии в голову звезды для всех желающих. Однако интересно, как к этому отнесется сама звезда?
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Драмы, Фэнтези
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Спайк
Джонс
- Актёр
Джон
Кьюсак
- Актриса
Кэмерон
Диас
- Актриса
Кэтрин
Кинер
- Актёр
Джон
Малкович
- Актёр
Орсон
Бин
- МКАктриса
Мэри
Кэй Плэйс
- Актёр
Нед
Беллами
- КДАктриса
К.К.
Доддс
- УЭАктёр
У.
Эрл Браун
- Актёр
Чарли
Шин
- ЧКСценарист
Чарли
Кауфман
- Продюсер
Стив
Голин
- ЧКПродюсер
Чарли
Кауфман
- МКПродюсер
Майкл
Кун
- Продюсер
Винсент
Ландэй
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- ЯЯАктёр дубляжа
Ян
Янакиев
- КСХудожник
Кэйси
Сторм
- ДСХудожник
Джин
Сердена
- ЭЗМонтажёр
Эрик
Замбраннен
- ЛЭОператор
Лэнс
Экорд
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл