Быстрый и мертвый
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Быстрый и мертвый

Быстрый и мертвый (фильм, 1995) смотреть онлайн

8.91995, The Quick and the Dead
Боевики, Триллеры103 мин18+

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Сюжет

Пустыня, и посреди нее - маленький грязный городок. Здесь только женщины и больные не носят кобуры на поясе. В городе хозяйничает Джон Ирод - жестокий и хладнокровный человек. Все его боятся, и каждая собака его знает. Если он разрешил тебе - ты можешь жить. Но однажды на горизонте появляется незнакомый всадник. Он въезжает в город и медленно движется по главной улице. Но, вот незадача: это не он, а она - таинственная женщина-ковбой. Никто еще не догадывается, что появление Эллен изменит жизнь всего городка...

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Информация

Страна
США, Япония
Качество
SD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Быстрый и мертвый»

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