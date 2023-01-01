Быстрый и мертвый (фильм, 1995) смотреть онлайн
8.91995, The Quick and the Dead
Боевики, Триллеры103 мин18+
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Сюжет
Пустыня, и посреди нее - маленький грязный городок. Здесь только женщины и больные не носят кобуры на поясе. В городе хозяйничает Джон Ирод - жестокий и хладнокровный человек. Все его боятся, и каждая собака его знает. Если он разрешил тебе - ты можешь жить. Но однажды на горизонте появляется незнакомый всадник. Он въезжает в город и медленно движется по главной улице. Но, вот незадача: это не он, а она - таинственная женщина-ковбой. Никто еще не догадывается, что появление Эллен изменит жизнь всего городка...
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Сэм
Рэйми
- Актриса
Шэрон
Стоун
- Актёр
Рассел
Кроу
- Актёр
Джин
Хэкмен
- Актёр
Леонардо
ДиКаприо
- Актёр
Тобин
Белл
- Актёр
Кит
Дэвид
- Актёр
Лэнс
Хенриксен
- Актёр
Гэри
Синиз
- РБАктёр
Робертс
Блоссом
- ККАктёр
Кевин
Конуэй
- СМСценарист
Саймон
Мур
- Продюсер
Джошуа
Донен
- ПМПродюсер
Патрик
Марки
- АШПродюсер
Аллен
Шапиро
- Актриса дубляжа
Алёна
Ивченко
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- Актёр дубляжа
Юрий
Саранцев
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ВААктёр дубляжа
Всеволод
Абдулов
- ССХудожник
Стив
Сэклад
- ДМХудожница
Джудианна
Маковски
- ПСМонтажёр
Пьетро
Скалия
- ДСОператор
Данте
Спинотти
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри