Быстрый и мертвый (фильм, 1995) смотреть онлайн

Сюжет

Пустыня, и посреди нее - маленький грязный городок. Здесь только женщины и больные не носят кобуры на поясе. В городе хозяйничает Джон Ирод - жестокий и хладнокровный человек. Все его боятся, и каждая собака его знает. Если он разрешил тебе - ты можешь жить. Но однажды на горизонте появляется незнакомый всадник. Он въезжает в город и медленно движется по главной улице. Но, вот незадача: это не он, а она - таинственная женщина-ковбой. Никто еще не догадывается, что появление Эллен изменит жизнь всего городка...



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