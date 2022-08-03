Босс
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Босс

Босс (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.32016, The Boss
Комедия94 мин18+

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О фильме

В центре сюжета бизнес-леди, промышленный магнат, очутившаяся в тюрьме, погорев на теневых сделках. Отсидев положенное, женщина мечтает искупить вину и сменить статус мошенницы на всеобщую любимицу, только не все жертвы ее махинаций готовы пересмотреть свое отношение к ней.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD, SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Босс»