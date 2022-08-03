Босс (фильм, 2016) смотреть онлайн

В центре сюжета бизнес-леди, промышленный магнат, очутившаяся в тюрьме, погорев на теневых сделках. Отсидев положенное, женщина мечтает искупить вину и сменить статус мошенницы на всеобщую любимицу, только не все жертвы ее махинаций готовы пересмотреть свое отношение к ней.

