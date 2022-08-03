Босс (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.32016, The Boss
Комедия94 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В центре сюжета бизнес-леди, промышленный магнат, очутившаяся в тюрьме, погорев на теневых сделках. Отсидев положенное, женщина мечтает искупить вину и сменить статус мошенницы на всеобщую любимицу, только не все жертвы ее махинаций готовы пересмотреть свое отношение к ней.
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Бен
Фэлкоун
- Актриса
Мелисса
Маккарти
- Актриса
Кристен
Белл
- Актёр
Питер
Динклэйдж
- Актриса
Элла
Андерсон
- ТЛАктёр
Тайлер
Лабин
- Актриса
Кэти
Бейтс
- ССАктриса
Сесили
Стронг
- МСАктриса
Мэри
Сон
- КШАктриса
Кристен
Шаал
- ЭПАктриса
Эва
Питерсон
- Сценарист
Мелисса
Маккарти
- Сценарист
Бен
Фэлкоун
- СМСценарист
Стив
Мэллори
- Продюсер
Бен
Фэлкоун
- Продюсер
Уилл
Феррелл
- Продюсер
Крис
Хенчи
- Продюсер
Мелисса
Маккарти
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ВЧХудожница
Венди
Чак
- ХМОператор
Хулио
Макат
- КЛКомпозитор
Кристофер
Леннерц