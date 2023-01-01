Биография

Восходящая звезда со светлыми волосами, голубыми глазами и детской непосредственной улыбкой. Актриса кино Элла Андерсон – уникальный опыт работы в серьезных фильмах с детских лет. Девочка родилась в США штате Мичиган 26 марта 2005 года, свою кинокарьеру начала уже с пяти лет. С тех пор успех в кино маленькой актрисы только нарастает. Первая работа, принесшая успех актрисе Элле Андерсон, – сериал «Опасный Генри», а затем в фильме «Большой Босс», 2014-2016 годы. Сериал продолжает сниматься и сейчас. Фильм «Очень странный рай» оказался знаковым для актрисы. В 2016 году Элла Андерсон в фильме «Несносные леди» в роли Вики, по мнению российских зрителей, наиболее удачна. Всего за свои пятнадцать лет девочка-актриса снялась более чем в 18 фильмах и сериалах. Наиболее известные российским зрителям – «Стеклянный замок» и «Гигантский механический человек». Детская непосредственность, милое личико и актерское дарование – лучшие помощники в карьере этой маленькой актрисы. Семейные драмы и комедийные сериалы стали зерном ее творчества, которое продолжает развиваться по сей день. Рейтинг Эллы Андерсон в киномире достаточно высок и устойчив. Роль в сериале «Опасный Генри» номинирован на премию «Лучшая детская роль» в категории семейных фильмов в 2020 году.