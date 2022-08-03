Больше чем секс (фильм, 2010) смотреть онлайн
8.12010, No Strings Attached
Мелодрама, Комедия103 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Романтическая комедия о том, как легко мужчины и женщины вступают в сексуальную связь, но как трудно им достичь эмоциональной близости. Главных героев связывают только сексуальные отношения, но со временем они понимают, что на смену физиологическим инстинктам приходит нечто большее.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоSD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Айвен
Райтман
- Актриса
Натали
Портман
- Актёр
Эштон
Кутчер
- ККАктёр
Кевин
Клайн
- Актёр
Кэри
Элвес
- Актриса
Грета
Гервиг
- Актриса
Лейк
Белл
- Актриса
Оливия
Тирлби
- ЛАктёр
Лудакрис
- Актёр
Джейк
Джонсон
- МКАктриса
Минди
Кейлинг
- ЭМСценарист
Элизабет
Меривезер
- МССценарист
Майкл
Самонек
- ДМПродюсер
Джо
Медьяк
- Продюсер
Айвен
Райтман
- ГБПродюсер
Гари
Барбер
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ВААктриса дубляжа
Валентина
Абрамова
- ДУХудожница
Джули
Уайсс
- ДИМонтажёр
Дана
И. Глауберман
- РСОператор
Рогир
Стофферс
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни