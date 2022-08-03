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Больше чем секс

Больше чем секс (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.12010, No Strings Attached
Мелодрама, Комедия103 мин18+

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О фильме

Романтическая комедия о том, как легко мужчины и женщины вступают в сексуальную связь, но как трудно им достичь эмоциональной близости. Главных героев связывают только сексуальные отношения, но со временем они понимают, что на смену физиологическим инстинктам приходит нечто большее.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Больше чем секс»