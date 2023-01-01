Биография

Джейк Джонсон – актер комического жанра, родился 28 мая 1978 года. Снялся в 20 полнометражных фильмах и сериалах. Известен своей ролью в сериале «Новенькая», который собрал несколько престижных номинаций. Окончил школу искусства Tisch по направлению драматического искусства в Нью-Йорке, затем переехал в Лос-Анджелес. Первые шаги в актерстве сделал на сцене Upright Citizens Brigade Theatre, где представлял свои скетчи в рамках комедийного шоу. Со своим партнером по комедийному дуэту Эриком Эдельштейном представили успешное юмористическое шоу «Это мой друг», которое транслировалось на одном из калифорнийских каналов. Один из первых фильмов Джейка Джонсона «Красный пояс» вышел на экраны в 2008 году. В 2011 году актеру досталась одна из главных ролей в фильме «Больше чем секс», партнерами по картине стали Натали Портман и Эштон Кутчер. С 2011 по 2018 годы Джонсон снимался в успешном сериале «Новенькая». Многосерийный фильм собрал несколько престижных номинаций, среди которых «Выбор телевизионных критиков», Прайм-тайм премия «Эмми» и «Золотой Глобус». В 2015 году актер снялся в фильме «Мир юрского периода». Джонсон также был задействован в озвучивании семейного анимационного фильма «Смурфики: затерянная деревня».