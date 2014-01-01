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Большая игра HD

Большая игра HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Big Game HD
Боевики86 мин12+

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Сюжет

История робкого подростка по имени Оскари. Как и его прадеды, согласно традициям, мальчик должен провести один день и одну ночь в непроходимой глуши. Он должен вернуться с добычей, которая ознаменует его становление как мужчины. Кто бы мог подумать, что такой добычей станет президент США!

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Информация

Страна
Великобритания, Германия
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Большая игра HD»

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