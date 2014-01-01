Большая игра HD (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Big Game HD
Боевики86 мин12+
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Сюжет
История робкого подростка по имени Оскари. Как и его прадеды, согласно традициям, мальчик должен провести один день и одну ночь в непроходимой глуши. Он должен вернуться с добычей, которая ознаменует его становление как мужчины. Кто бы мог подумать, что такой добычей станет президент США!
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Информация
СтранаВеликобритания, Германия
КачествоSD
ЖанрыБоевики
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ЯХРежиссёр
Ялмари
Хеландер
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- ОТАктёр
Онни
Томмила
- Актёр
Рэй
Стивенсон
- Актёр
Виктор
Гарбер
- МКАктёр
Мехмет
Куртулуш
- Актёр
Тед
Левайн
- ЙТАктёр
Йорма
Томмила
- РСАктёр
Ристо
Сэлми
- ФХАктриса
Фелисити
Хаффман
- Актёр
Джим
Бродбент
- ЯХСценарист
Ялмари
Хеландер
- ЙМПродюсер
Йенс
Мойрер
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- Актёр дубляжа
Иван
Непомнящий
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- МООператор
Мика
Орасмаа