Богемская рапсодия (фильм, 2018) смотреть онлайн
Сюжет
История становления легендарной рок-группы Queen. Рами Малек в роли великого Фредди Меркьюри в оскароносном музыкальном байопике от создателя «Эдди “Орел”».
В 1970 году Фредди Меркьюри, будущая рок-звезда, становится вокалистом группы Smile и дает ей новое название Queen — так начинается творческий путь британской группы, которая совершит революцию в звучании и станет известной на весь мир. Фильм расскажет о личной жизни Фредди, о его взаимоотношениях с командой, о борьбе с самим собой. Пережив распад, в нужный момент группа Queen воссоединяется, чтобы показать эпохальное выступление на стадионе Уэмбли в 1985 году. Что же стояло за стремительным взлетом экстравагантного солиста Фредди Меркьюри?
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Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
- Режиссёр
Брайан
Сингер
- Актёр
Рами
Малек
- Актриса
Люси
Бойнтон
- Актёр
Гвилим
Ли
- Актёр
Бен
Харди
- Актёр
Джозеф
Маццелло
- ЭГАктёр
Эйдан
Гиллен
- АЛАктёр
Аллен
Лич
- Актёр
Том
Холландер
- Актёр
Майк
Майерс
- АМАктёр
Аарон
Маккаскер
- ЭМСценарист
Энтони
МакКартен
- Сценарист
Питер
Морган
- ДБПродюсер
Джим
Бич
- Продюсер
Декстер
Флетчер
- ДХПродюсер
Джастин
Хэйс
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ИСАктёр дубляжа
Илья
Сланевский
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- СКХудожник
Стюарт
Кернс
- ДДХудожник
Джулиан
Дэй
- АЛХудожница
Анна
Линч-Робинсон
- Монтажёр
Джон
Оттмен
- НТОператор
Ньютон
Томас Си�гел