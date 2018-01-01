Богемская рапсодия (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

История становления легендарной рок-группы Queen. Рами Малек в роли великого Фредди Меркьюри в оскароносном музыкальном байопике от создателя «Эдди “Орел”».



В 1970 году Фредди Меркьюри, будущая рок-звезда, становится вокалистом группы Smile и дает ей новое название Queen — так начинается творческий путь британской группы, которая совершит революцию в звучании и станет известной на весь мир. Фильм расскажет о личной жизни Фредди, о его взаимоотношениях с командой, о борьбе с самим собой. Пережив распад, в нужный момент группа Queen воссоединяется, чтобы показать эпохальное выступление на стадионе Уэмбли в 1985 году. Что же стояло за стремительным взлетом экстравагантного солиста Фредди Меркьюри?



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