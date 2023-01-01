Биография

Люси Бойнтон — британо-американская актриса. Родилась в Нью-Йорке 17 января 1994 года. Детство прошло в Лондоне, где она посещала частную школу для девочек имени Джеймса Аллена. В школьные годы отправила в издание The Telegraph очерк о своем посещении Диснейленда, которое окрестила «раем на Земле». В то время девочка не помышляла о карьере актрисы. Однако все изменилось после прослушивания в 2006 году, когда Бойнтон утвердили на роль в фильме о Беатрис Поттер, создательнице Кролика Питера. Дебютная работа Люси была номинирована на премию «Молодой актер», а сама девочка пришла от съемок в такой восторг, что твердо решила стать актрисой. После выхода «Мисс Поттер» Люси Бойнтон сыграла в мюзикле «Балетные туфельки», разделив съемочную площадку с Эммой Уотсон. Затем появилась в мелодраме «Разум и чувства», биографической драме «Мо». Ее неоднократно приглашали сниматься в сериалах, среди которых — «Закон и порядок: Лондон», «Льюис», «Борджиа», «Молодой Морс». Также исполнила роли в картине «Щитомордники», в фильме ужасов «Февраль», в музыкальной комедии «Рок-н-рольщики», в сериале «Жизнь в квадратах», в хорроре «Не стучи дважды», в биографической мелодраме «За пропастью во ржи», в экранизации детектива Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе». Одной из самых ярких в биографии актрисы стала роль Мэри Остин — возлюбленной легендарного вокалиста Queen Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия». После этого Люси сыграла Марию-Антуанетту в исторической драме «Шевалье». В 2022 году исполнила главную женскую роль в детективе «Почему не Эванс?» . В 2024 году возглавила актерский состав фантастической мелодрамы «Лучшие хиты».