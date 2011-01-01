Боевой конь (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Когда начинается Первая мировая, и Джоуи отправляют вместе с кавалерийским полком на поля сражений Франции, Альберт, несмотря на слишком юный для военной службы возраст, все равно уходит на фронт, чтобы найти и спасти друга.



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