Боевой конь (фильм, 2011) смотреть онлайн
9.02011, War Horse
Боевики, Драмы141 мин12+
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Сюжет
Когда начинается Первая мировая, и Джоуи отправляют вместе с кавалерийским полком на поля сражений Франции, Альберт, несмотря на слишком юный для военной службы возраст, все равно уходит на фронт, чтобы найти и спасти друга.
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Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Спилберг
- Актёр
Джереми
Ирвин
- Актёр
Питер
Муллан
- Актриса
Эмили
Уотсон
- НААктёр
Нильс
Ареструп
- Актёр
Дэвид
Тьюлис
- Актёр
Том
Хиддлстон
- Актёр
Бенедикт
Камбербэтч
- СБАктриса
Селин
Бакенс
- Актёр
Тоби
Кеббелл
- ПКАктёр
Патрик
Кеннеди
- ЛХСценарист
Ли
Холл
- Сценарист
Ричард
Кёртис
- ММСценарист
Майкл
Морпурго
- НССценарист
Ник
Стэффорд
- Продюсер
Кэтлин
Кеннеди
- КМПродюсер
Кристи
Макоско Кригер
- Продюсер
Фрэнк
Маршалл
- АНАктёр дубляжа
Артём
Николаев
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- ЛЛАктриса дубляжа
Лариса
Луппиан
- ВКАктёр дубляжа
Виктор
Костецкий
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- НЛХудожник
Нил
Ламонт
- ГТХудожник
Гари
Томкинс
- АБХудожник
Аластер
Баллок
- КДХудожник
Кевин
Дженкинс
- ДДХудожница
Джоанна
Джонстон
- ЛСХудожник
Ли
Сандалес
- МКМонтажёр
Майкл
Кан
- ЯКОператор
Януш
Камински
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс