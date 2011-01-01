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Боевой конь

Боевой конь (фильм, 2011) смотреть онлайн

9.02011, War Horse
Боевики, Драмы141 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Когда начинается Первая мировая, и Джоуи отправляют вместе с кавалерийским полком на поля сражений Франции, Альберт, несмотря на слишком юный для военной службы возраст, все равно уходит на фронт, чтобы найти и спасти друга.

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Информация

Страна
США, Индия
Качество
SD
Жанры
Военные, Боевики, Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Боевой конь»

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