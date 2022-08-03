Бобер
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Бобер

Бобер (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.12010, The Beaver
Драма87 мин18+

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О фильме

Внезапная депрессия Уолтера Блэка отравляет мужчине весь вкус жизни. Но в один из особенно тяжелых дней герою на помощь приходит достаточно неприглядная плюшевая игрушка. Чувствуя очередной порыв безысходности, Уолтер надевает на руку бобра и начинает с ним разговаривать. Спустя некоторое время он уже никогда не расстается со своим плюшевым спутником, ведь с его помощью мужчине удается восстановить отношения с детьми, решить проблемы и совершить благие дела.

Страна
США, ОАЭ
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бобер»