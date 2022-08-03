Бобер (фильм, 2010) смотреть онлайн

Внезапная депрессия Уолтера Блэка отравляет мужчине весь вкус жизни. Но в один из особенно тяжелых дней герою на помощь приходит достаточно неприглядная плюшевая игрушка. Чувствуя очередной порыв безысходности, Уолтер надевает на руку бобра и начинает с ним разговаривать. Спустя некоторое время он уже никогда не расстается со своим плюшевым спутником, ведь с его помощью мужчине удается восстановить отношения с детьми, решить проблемы и совершить благие дела.

