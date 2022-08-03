Бобер (фильм, 2010) смотреть онлайн
8.12010, The Beaver
Драма87 мин18+
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О фильме
Внезапная депрессия Уолтера Блэка отравляет мужчине весь вкус жизни. Но в один из особенно тяжелых дней герою на помощь приходит достаточно неприглядная плюшевая игрушка. Чувствуя очередной порыв безысходности, Уолтер надевает на руку бобра и начинает с ним разговаривать. Спустя некоторое время он уже никогда не расстается со своим плюшевым спутником, ведь с его помощью мужчине удается восстановить отношения с детьми, решить проблемы и совершить благие дела.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Джоди
Фостер
- Актёр
Мэл
Гибсон
- Актриса
Джоди
Фостер
- Актриса
Черри
Джонс
- Актёр
Антон
Ельчин
- РСАктёр
Райли
Стюарт
- Актёр
Закари
Бут
- Актриса
Дженнифер
Лоуренс
- ДКАктёр
Джефф
Корбетт
- БТАктёр
Бэйлен
Томас
- СБАктёр
Сэм
Бреслин Райт
- Продюсер
Стив
Голин
- Продюсер
Кит
Рэдмон
- ЭРПродюсер
Энн
Рурк
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- ВГАктёр дубляжа
Виталий
Герасимов
- ГПАктёр дубляжа
Глеб
Пускепалис
- АДХудожник
Алекс
ДиДжерландо
- СЛХудожница
Сьюзэн
Лайолл
- РМХудожница
Ребекка
М. ДеМарко
- ЛКМонтажёр
Линзи
Клингмэн
- ХБОператор
Хаген
Богданский
- МЗКомпозитор
Марсело
Зарвос