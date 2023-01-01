Биография

Виталий Герасимов – актер кино и дубляжа, родился 27 июня 2003 года. Фильмография насчитывает более 30 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность юному актеру принесли роли в сериалах «Универ», «Дневник доктора Зайцевой», «Закрытая школа», «Мама-детектив». О Виталии Герасимове говорят как о перспективном актере. На счету у 17-летнего юноши более 35 работ в кино, включая роли дубляжа. Свою карьеру он начал с телевизионных проектов. Первым фильмом Виталия Герасимова стала многосерийная комедия «Универ» (2008). На момент съемок мальчику едва исполнилось 5 лет. Спустя год он снялся еще в одном рейтинговом сериале «Воронины». Затем участвовал в съемках многосерийного детектива «Глухарь». В 2010 году на экраны вышла полнометражная картина «Ирония любви» с участием актера. В 2011 году снялся в комедии «О чем еще говорят мужчины». В криминальном сериале «Мама-детектив» исполнил роль сына главной героини. Партнерами по съемочной площадке стали И. Оболдина, К. Плетнев, Л. Грыу, Б. Щербаков, Е. Брик, Н. Антонова и др. В 2016 году актер снялся в многосерийной исторической киноленте «Екатерина. Взлет». Одна из ролей Виталию Герасимову досталась в сериале «Плакучая ива». Актер также занимается озвучиванием иностранных мультфильмов.