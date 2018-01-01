Wink
Детям
Битва за планету Терра
Актёры и съёмочная группа фильма «Битва за планету Терра»

Режиссёры

Аристоменис Цирбас

Aristomenis Tsirbas
Режиссёр

Актёры

Эван Рэйчел Вуд

Evan Rachel Wood
АктрисаMala
Брайан Кокс

Brian Cox
АктёрGeneral Hemmer
Люк Уилсон

Luke Wilson
АктёрJim Stanton
Дэвид Кросс

David Cross
АктёрGiddy
Джастин Лонг

Justin Long
АктёрSenn
Аманда Пит

Amanda Peet
АктрисаMaria Montez
Деннис Куэйд

Dennis Quaid
АктёрRoven
Крис Эванс

Chris Evans
АктёрStewart Stanton
Джеймс Гарнер

James Garner
АктёрDoron
Дэнни Гловер

Danny Glover
АктёрPresident Chen

Сценаристы

Аристоменис Цирбас

Aristomenis Tsirbas
Сценарист

Продюсеры

Райан Коллуччи

Ryan Colucci
Продюсер
Дэйн Аллан Смит

Dane Allan Smith
Продюсер

Актёры дубляжа

Елена Захарова

Актриса дубляжа
Сергей Степанченко

Актёр дубляжа
Евгений Стычкин

Актёр дубляжа
Вячеслав Гришечкин

Актёр дубляжа
Александр Комлев

Актёр дубляжа

Операторы

Аристоменис Цирбас

Aristomenis Tsirbas
Оператор