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Бэтмен против Супермена: На заре справедливости (Специальное издание)

Бэтмен против Супермена: На заре справедливости (Специальное издание) (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Batman v Superman: Dawn of Justice
Фантастика, Боевик174 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Внимание! Режиссерская версия доступна только только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Пока Бэтмен и Супермен пребывают в состоянии войны друг с другом, возникает новая угроза, которая ставит человечество под самую большую опасность, с которой оно когда-либо сталкивалось.

Страна
США, Марокко
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
174 мин / 02:54

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости (Специальное издание)»