Бэтмен против Супермена: На заре справедливости (Специальное издание) (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Batman v Superman: Dawn of Justice
Фантастика, Боевик174 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Внимание! Режиссерская версия доступна только только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Пока Бэтмен и Супермен пребывают в состоянии войны друг с другом, возникает новая угроза, которая ставит человечество под самую большую опасность, с которой оно когда-либо сталкивалось.
СтранаСША, Марокко
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время174 мин / 02:54
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb
Актёры и съёмочная группа фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости (Специальное издание)»
- Режиссёр
Зак
Снайдер
- Актёр
Генри
Кавилл
- Актёр
Бен
Аффлек
- ГГАктриса
Галь
Гадот
- Актриса
Эми
Адамс
- Актёр
Джесси
Айзенберг
- Актёр
Джереми
Айронс
- Актриса
Дайан
Лэйн
- Актёр
Лоренс
Фишбёрн
- Актриса
Холли
Хантер
- СМАктёр
Скут
Макнэри
- КТСценарист
Крис
Террио
- ДССценарист
Дэвид
С. Гойер
- БКСценарист
Боб
Кейн
- БФСценарист
Билл
Фингер
- Продюсер
Чарльз
Ровен
- ДСПродюсер
Дебора
Снайдер
- УКПродюсер
Уэсли
Коллер
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- БФХудожник
Бит
Фрутигер
- ГСХудожник
Грегори
С. Хупер
- МУХудожник
Майкл
Уилкинсон
- ДБМонтажёр
Дэвид
Бреннер
- ЛФОператор
Ларри
Фон
- JXКомпозитор
Junkie
XL
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер