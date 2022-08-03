Внимание! Режиссерская версия доступна только только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Пока Бэтмен и Супермен пребывают в состоянии войны друг с другом, возникает новая угроза, которая ставит человечество под самую большую опасность, с которой оно когда-либо сталкивалось.

