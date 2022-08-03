Бэтмен навсегда (фильм, 1995) смотреть онлайн
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О фильме
Яркий и зрелищный боевик «Бэтмен навсегда» — фильм Джоэла Шумахера, который переосмысливает образ Темного рыцаря: менее мрачный, но по-прежнему вынужденный бороться с внутренними демонами.
Готэм снова в опасности. На этот раз Брюсу Уэйну предстоит столкнуться сразу с двумя противниками: эксцентричным Загадочником, мечтающим подчинить разум горожан, и жестоким Двуликим, чья непредсказуемость делает его особенно опасным. Их союз бросает вызов не только Бэтмену, но и всему Готэму. В водовороте событий у Брюса появляется новый союзник — молодой акробат Дик Грейсон, потерявший семью и ищущий справедливости. Их сложные отношения помогают Бэтмену по-новому взглянуть на себя.
«Бэтмен навсегда» 1995 года понравится тем, кто любит зрелищные комикс-фильмы с харизматичными злодеями и драмой о внутреннем раздвоении героя. Это красочная глава в истории Темного рыцаря, где серьезность уступает место приключению и чистому визуальному удовольствию.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрБоевик, Приключения
КачествоSD
Время116 мин / 01:56
Рейтинг
- Режиссёр
Джоэл
Шумахер
- Актёр
Вэл
Килмер
- Актёр
Томми
Ли Джонс
- Актёр
Джим
Керри
- Актриса
Николь
Кидман
- Актёр
Крис
О’Доннелл
- МГАктёр
Майкл
Гоф
- ПХАктёр
Пэт
Хингл
- Актриса
Дрю
Бэрримор
- Актриса
Деби
Мейзар
- ЭСАктриса
Элизабет
Сэндерс
- Сценарист
Акива
Голдсман
- БКСценарист
Боб
Кейн
- ЛБСценарист
Ли
Бэчлер
- ДССценарист
Джанет
Скотт Бэчлер
- Продюсер
Тим
Бёртон
- ПМПродюсер
Питер
МакГрегор-Скотт
- БМПродюсер
Бенджамин
Мельникер
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- АЗАктёр дубляжа
Алексей
Золотницкий
- Актёр дубляжа
Алексей
Булдаков
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- КБХудожник
Кристофер
Бериэн-Мор
- ДПХудожник
Джозеф
П. Лаки
- ИФХудожница
Ингрид
Феррин
- БРХудожник
Боб
Рингвуд
- ИОХудожница
Илэйн
О’Доннелл
- ДВМонтажёр
Дэннис
Вирклер
- СГОператор
Стивен
Голдблатт
- ЭГКомпозитор
Эллиот
Голденталь