Бэтмен навсегда
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Бэтмен навсегда (фильм, 1995) смотреть онлайн

7.71995, Batman Forever
Боевик, Приключения116 мин18+

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О фильме

Яркий и зрелищный боевик «Бэтмен навсегда» — фильм Джоэла Шумахера, который переосмысливает образ Темного рыцаря: менее мрачный, но по-прежнему вынужденный бороться с внутренними демонами.

Готэм снова в опасности. На этот раз Брюсу Уэйну предстоит столкнуться сразу с двумя противниками: эксцентричным Загадочником, мечтающим подчинить разум горожан, и жестоким Двуликим, чья непредсказуемость делает его особенно опасным. Их союз бросает вызов не только Бэтмену, но и всему Готэму. В водовороте событий у Брюса появляется новый союзник — молодой акробат Дик Грейсон, потерявший семью и ищущий справедливости. Их сложные отношения помогают Бэтмену по-новому взглянуть на себя.

«Бэтмен навсегда» 1995 года понравится тем, кто любит зрелищные комикс-фильмы с харизматичными злодеями и драмой о внутреннем раздвоении героя. Это красочная глава в истории Темного рыцаря, где серьезность уступает место приключению и чистому визуальному удовольствию.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бэтмен навсегда»