Фильм «Белый плен» — приключенческая драма, в основу которой легла реальная история о выживании ездовых собак, оставленных людьми на антарктической станции.



После серии несчастных случаев участники научной экспедиции вынужденно покидают исследовательскую станцию в Антарктиде из-за надвигающейся бури. К сожалению, забрать с собой ездовых собак мужчины не могут, но считают, что оставляют четвероногих друзей всего на несколько дней. Однако разлука затянулась на месяцы. Стая хаски и маламутов вступает в отчаянную борьбу за выживание, проявляя невероятную силу и смекалку. Тем временем Джерри — сотрудник станции — отправляется в рискованную экспедицию, чтобы спасти собак.



Тем, кто любит кино о верности, дружбе и борьбе с природной стихией, картина режиссера Фрэнка Маршалла наверняка попадет в самое сердце. Смотреть «Белый плен» приятней всего в обнимку со своими питомцами.

