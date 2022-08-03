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Белый плен

Белый плен (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Eight Below
Драма, Семейный115 мин12+

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О фильме

Фильм «Белый плен» — приключенческая драма, в основу которой легла реальная история о выживании ездовых собак, оставленных людьми на антарктической станции.

После серии несчастных случаев участники научной экспедиции вынужденно покидают исследовательскую станцию в Антарктиде из-за надвигающейся бури. К сожалению, забрать с собой ездовых собак мужчины не могут, но считают, что оставляют четвероногих друзей всего на несколько дней. Однако разлука затянулась на месяцы. Стая хаски и маламутов вступает в отчаянную борьбу за выживание, проявляя невероятную силу и смекалку. Тем временем Джерри — сотрудник станции — отправляется в рискованную экспедицию, чтобы спасти собак.

Тем, кто любит кино о верности, дружбе и борьбе с природной стихией, картина режиссера Фрэнка Маршалла наверняка попадет в самое сердце. Смотреть «Белый плен» приятней всего в обнимку со своими питомцами.

Страна
США
Жанр
Семейный, Кино для детей, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Белый плен»