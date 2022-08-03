Белый плен (фильм, 2006) смотреть онлайн
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О фильме
Фильм «Белый плен» — приключенческая драма, в основу которой легла реальная история о выживании ездовых собак, оставленных людьми на антарктической станции.
После серии несчастных случаев участники научной экспедиции вынужденно покидают исследовательскую станцию в Антарктиде из-за надвигающейся бури. К сожалению, забрать с собой ездовых собак мужчины не могут, но считают, что оставляют четвероногих друзей всего на несколько дней. Однако разлука затянулась на месяцы. Стая хаски и маламутов вступает в отчаянную борьбу за выживание, проявляя невероятную силу и смекалку. Тем временем Джерри — сотрудник станции — отправляется в рискованную экспедицию, чтобы спасти собак.
Тем, кто любит кино о верности, дружбе и борьбе с природной стихией, картина режиссера Фрэнка Маршалла наверняка попадет в самое сердце. Смотреть «Белый плен» приятней всего в обнимку со своими питомцами.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения, Драма
КачествоSD
Время115 мин / 01:55
Рейтинг
- Режиссёр
Фрэнк
Маршалл
- Актёр
Пол
Уокер
- Актёр
Брюс
Гринвуд
- Актриса
Мун
Бладгуд
- Актриса
Венди
Крюсон
- ДПАктёр
Джерард
Планкет
- АШАктёр
Аугуст
Шелленберг
- Актёр
Джейсон
Биггз
- ДАктёр
Д.Дж.
- ТАктёр
Тимба
- КАктриса
Кода
- ТИСценарист
Тосиро
Исидо
- ККСценарист
Корэёси
Курахара
- Продюсер
Патрик
Краули
- Продюсер
Дэвид
Хоберман
- ГБПродюсер
Гари
Барбер
- Продюсер
Роджер
Бирнбаум
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Петров
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- АГАктриса дубляжа
Анна
Геллер
- АКАктриса дубляжа
Александра
Кожевникова
- АДАктёр дубляжа
Анатолий
Дубанов
- ПЛХудожник
Питер
Ландо
- Монтажёр
Кристофер
Раус
- ДБОператор
Дон
Бёрджесс
- МАКомпозитор
Марк
Айшем