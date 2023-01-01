Биография

Венди Крюсон – актриса и продюсер канадского кинематографа. Ее фильмография поражает своим размахом и насчитывает более сотни проектов различных жанровых направлений. Всеобщую известность актриса приобрела благодаря выпуску нескольких развлекательных шоу на канадских телеканалах. Роли Венди Крюсон в таких фильмах, как «Лабиринт правосудия», «Ночная жара» и «Доктор», позволили актрисе утвердить свое место на вершине славы и успеха. Будущая актриса Венди Крюсон родилась в 1956 году в Гамильтоне (провинция Онтарио, Канада). Ее первые проекты были созданы в Канаде. Но в начале 1990-х она выходит за рамки отечественной индустрии и переходит на большой экран американского кинематографа. Фильм «Доктор», в котором Венди сыграла роль второго плана, стал для нее превосходной стартовой площадкой, поскольку после этого ее заметили представители крупных телекомпаний. Позднее она появляется в таких кинолентах, как «Добрый сынок», «Санта-Клаус», «Преступные связи». Наиболее известные фильмы Венди Крюсон: «Сделка с дьяволом», «Белый плен», «Антивирус», «Восход тьмы», «Расчет» и другие. В некоторых кинопроектах роли Венди Крюсон были эпизодическими и второстепенными.