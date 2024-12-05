Предательство Формозы (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
1983 год. В Чикаго убивают тайваньского профессора и демократического активиста. Убийцы бежали на Тайвань. Агент ФБР приезжает в Тайбэй участвовать в расследовании. В Тайбэе ему пускают пыль в глаза, но постепенно он узнаёт, что за убийцами стоит тайваньское правительство...
Рейтинг
6.1 IMDb
- ДВАктёр
Джеймс
Ван Дер Бик
- Актриса
Венди
Крюсон
- ДХАктёр
Джон
Хёрд
- Актёр
Ма
Ци
- ЛХАктриса
Лесли
Хоуп
- КЦАктёр
Кеннет
Цан
- ЧРАктёр
Челси
Росс
- МВАктриса
Минтита
Ваттанакул
- КССценарист
Кэти
Суэйн
- ЧССценарист
Чарльз
Стрэттон
- НГСценарист
Натаниель
Гудман
- ДАПродюсер
Дэвид
Аллен Клак
- КЛПродюсер
Крис
Ловенштейн
- ХЭМонтажёр
Ховард
Э. Смит
- ИХОператор
Ирек
Хартович