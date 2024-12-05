Предательство Формозы (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

Предательство Формозы
8.22009, Formosa Betrayed
Триллер98 мин18+

О фильме

1983 год. В Чикаго убивают тайваньского профессора и демократического активиста. Убийцы бежали на Тайвань. Агент ФБР приезжает в Тайбэй участвовать в расследовании. В Тайбэе ему пускают пыль в глаза, но постепенно он узнаёт, что за убийцами стоит тайваньское правительство...

Страна
США
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.1 IMDb