Биография

Мун Бладгуд — американская актриса и модель. Известна как одна из самых красивых женщин по версии журналов Maxim и People, неоднократно входившая в списки самых привлекательных знаменитостей. Родилась в городе Аллайанс 20 сентября 1975 года. Полное имя — Коринна Мун Бладгуд. С юных лет выделялась красотой и артистизмом, в 17 лет стала частью группы поддержки баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс». Позже начала успешную карьеру модели, сотрудничая с крупными брендами и появляясь на страницах известных модных изданий. В начале 2000-х годов Мун Бладгуд сделала шаг в мир кино, дебютировав в сериалах «Журнал мод» и «C.S.I.: Место преступления». Снялась в кинолентах «Белый плен», «Следопыт» и «Суррогат», который получил признание на фестивале «Сандэнс». За исполнение роли в фильме «Терминатор: Да придет спаситель» была номинирована на награду Scream. Сыграла в сериалах «Рухнувшие небеса», «Реанимация». Озвучивала персонажей в видеоиграх Darksiders и Terminator Salvation.