Белый плен (фильм, 2006) смотреть онлайн
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Сюжет
Собаки борются за жизнь в суровых условиях Антарктики. Звезда «Форсажа» Пол Уокер в семейной драме от продюсера оскароносного фильма «Легенды осени».
В 1993 году профессор Дэвис МакЛарен в рамках научной экспедиции едет в Антарктику. Ученый обращается за помощью к полярник�у-проводнику Джерри Шеппарду, и вместе они отправляются на собачьей упряжке к месту падения метеорита. На обратном пути происходит несчастный случай, а затем начинается снежный шторм: обстоятельства вынуждают ученого и проводника эвакуироваться с исследовательской станции. За собаками не удается вернуться на следующий день, как планировали: теперь это будет возможно только через полгода. Восемь хаски остаются одни в снежной пустыне ждать, когда их спасут.
Удастся ли собакам адаптироваться к суровым условиям, полагаясь на животные инстинкты и взаимовыручку? Не пропустите ремейк японской драмы «Антарктическая повесть» — фильм «Белый плен» онлайн и в хорошем качестве скоро будет доступен на нашем видеосервисе Wink!
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыСемейные, Кино для детей, Приключения, Драмы
Рейтинг
- Режиссёр
Фрэнк
Маршалл
- Актёр
Пол
Уокер
- Актёр
Брюс
Гринвуд
- Актриса
Мун
Бладгуд
- Актриса
Венди
Крюсон
- ДПАктёр
Джерард
Планкет
- АШАктёр
Аугуст
Шелленберг
- Актёр
Джейсон
Биггз
- ДАктёр
Д.Дж.
- ТАктёр
Тимба
- КАктриса
Кода
- ТИСценарист
Тосиро
Исидо
- ККСценарист
Корэёси
Курахара
- Продюсер
Патрик
Краули
- Продюсер
Дэвид
Хоберман
- ГБПродюсер
Гари
Барбер
- Продюсер
Роджер
Бирнбаум
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Петров
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- АГАктриса дубляжа
Анна
Геллер
- АКАктриса дубляжа
Александра
Кожевникова
- АДАктёр дубляжа
Анатолий
Дубанов
- ПЛХудожник
Питер
Ландо
- Монтажёр
Кристофер
Раус
- ДБОператор
Дон
Бёрджесс
- МАКомпозитор
Марк
Айшем