Белый плен (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Собаки борются за жизнь в суровых условиях Антарктики. Звезда «Форсажа» Пол Уокер в семейной драме от продюсера оскароносного фильма «Легенды осени».



В 1993 году профессор Дэвис МакЛарен в рамках научной экспедиции едет в Антарктику. Ученый обращается за помощью к полярник�у-проводнику Джерри Шеппарду, и вместе они отправляются на собачьей упряжке к месту падения метеорита. На обратном пути происходит несчастный случай, а затем начинается снежный шторм: обстоятельства вынуждают ученого и проводника эвакуироваться с исследовательской станции. За собаками не удается вернуться на следующий день, как планировали: теперь это будет возможно только через полгода. Восемь хаски остаются одни в снежной пустыне ждать, когда их спасут.



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