Angry Birds в кино (фильм, 2016) смотреть онлайн

Если вы не способны контролировать собственный гнев, идите на терапию, а заодно спасите родной остров от зеленых свиней. «Angry Birds в кино» — мультфильм 2016 года о том, как даже самые вспыльчивые из нас могут стать героями.



Ред — красная птаха с выразительными, «брежневскими» бровями. Он живет на острове, где все птицы веселые и миролюбивые… все, кроме него. После очередной вспышки ярости Ред попадает на курс управления гневом и знакомится с неугомонным Чаком и неуклюжим Бомбом. Тем временем на остров приплывают загадочные зеленые свиньи. Гости называют себя мирными путешественниками и поначалу кажутся дружелюбными, но когда начинают происходить странные вещи, только Ред понимает, в чем тут дело.



Веселый, яркий, полный безумных гэгов мультфильм напоминает: сильные эмоции — не всегда плохо. Главное направить их в нужное русло. Те, кто запускал птиц в свиней на экране смартфона и хотят узнать больше об этой игровой вселенной, наверняка будут смотреть «Angry Birds в кино» с удовольствием.



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