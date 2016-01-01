Angry Birds в кино (фильм, 2016) смотреть онлайн
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О фильме
Если вы не способны контролировать собственный гнев, идите на терапию, а заодно спасите родной остров от зеленых свиней. «Angry Birds в кино» — мультфильм 2016 года о том, как даже самые вспыльчивые из нас могут стать героями.
Ред — красная птаха с выразительными, «брежневскими» бровями. Он живет на острове, где все птицы веселые и миролюбивые… все, кроме него. После очередной вспышки ярости Ред попадает на курс управления гневом и знакомится с неугомонным Чаком и неуклюжим Бомбом. Тем временем на остров приплывают загадочные зеленые свиньи. Гости называют себя мирными путешественниками и поначалу кажутся дружелюбными, но когда начинают происходить странные вещи, только Ред понимает, в чем тут дело.
Веселый, яркий, полный безумных гэгов мультфильм напоминает: сильные эмоции — не всегда плохо. Главное направить их в нужное русло. Те, кто запускал птиц в свиней на экране смартфона и хотят узнать больше об этой игровой вселенной, наверняка будут смотреть «Angry Birds в кино» с удовольствием.
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СтранаСША, Франция
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм
КачествоSD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
- ККРежиссёр
Клэй
Кэйтис
- ФРРежиссёр
Фергал
Рейли
- ДСАктёр
Джейсон
Судейкис
- Актёр
Джош
Гэд
- Актёр
Дэнни
Макбрайд
- Актриса
Майя
Рудольф
- Актёр
Билл
Хейдер
- Актёр
Питер
Динклэйдж
- Актёр
Шон
Пенн
- Актёр
Кигэн-Майкл
Ки
- КМАктриса
Кейт
МакКиннон
- Актёр
Тони
Хейл
- ЛБПродюсер
Лидия
Боттегони
- ДКПродюсер
Джон
Коэн
- Актёр дубляжа
Александр
Цекало
- Актёр дубляжа
Тимур
Родригез
- Актёр дубляжа
Семён
Слепаков
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- КБМонтажёр
Кент
Бейда
- ЭПКомпозитор
Эйтор
Перейра