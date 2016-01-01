Angry Birds в кино
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Angry Birds в кино

Angry Birds в кино (фильм, 2016) смотреть онлайн

9.32016, Angry Birds
Мультфильм, Семейный93 мин6+

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О фильме

Если вы не способны контролировать собственный гнев, идите на терапию, а заодно спасите родной остров от зеленых свиней. «Angry Birds в кино» — мультфильм 2016 года о том, как даже самые вспыльчивые из нас могут стать героями.

Ред — красная птаха с выразительными, «брежневскими» бровями. Он живет на острове, где все птицы веселые и миролюбивые… все, кроме него. После очередной вспышки ярости Ред попадает на курс управления гневом и знакомится с неугомонным Чаком и неуклюжим Бомбом. Тем временем на остров приплывают загадочные зеленые свиньи. Гости называют себя мирными путешественниками и поначалу кажутся дружелюбными, но когда начинают происходить странные вещи, только Ред понимает, в чем тут дело.

Веселый, яркий, полный безумных гэгов мультфильм напоминает: сильные эмоции — не всегда плохо. Главное направить их в нужное русло. Те, кто запускал птиц в свиней на экране смартфона и хотят узнать больше об этой игровой вселенной, наверняка будут смотреть «Angry Birds в кино» с удовольствием.

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Страна
США, Франция
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Angry Birds в кино»