Ананасовый экспресс: Сижу, курю
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Ананасовый экспресс: Сижу, курю

Ананасовый экспресс: Сижу, курю (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.72008, Pineapple Express
Боевики, Комедии107 мин18+

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Сюжет

Раздолбай и любитель травки случайно становится свидетелем убийства. Прихватив своего дружка, такого же лузера, как он сам, герой пытается свалить из города, спасаясь от Плохих Парней. Дело пахнет керосином, ведь мафия решила заставить приятелей замолчать навсегда.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Боевики

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ананасовый экспресс: Сижу, курю»

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