Ананасовый экспресс: Сижу, курю (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.72008, Pineapple Express
Боевики, Комедии107 мин18+
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Сюжет
Раздолбай и любитель травки случайно становится свидетелем убийства. Прихватив своего дружка, такого же лузера, как он сам, герой пытается свалить из города, спасаясь от Плохих Парней. Дело пахнет керосином, ведь мафия решила заставить приятелей замолчать навсегда.
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ДГРежиссёр
Дэвид
Гордон Грин
- Актёр
Сет
Роген
- Актёр
Джеймс
Франко
- Актёр
Дэнни
Макбрайд
- ККАктёр
Кевин
Корригэн
- КРАктёр
Крэйг
Робинсон
- Актёр
Гэри
Коул
- Актриса
Рози
Перес
- Актёр
Эд
Бегли мл.
- НДАктриса
Нора
Данн
- Актриса
Эмбер
Хёрд
- Сценарист
Сет
Роген
- Сценарист
Эван
Голдберг
- Сценарист
Джадд
Апатоу
- Продюсер
Джадд
Апатоу
- Продюсер
Эван
Голдберг
- ШРПродюсер
Шона
Робертсон
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- АКАктёр дубляжа
Александр
Комлев
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- МДХудожник
Марк
Дабе
- ДАХудожник
Джон
А. Данн
- БКХудожник
Боб
Кенсинджер
- ТООператор
Тим
Орр
- ГРКомпозитор
Грэм
Р�евелл