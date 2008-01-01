Ананасовый экспресс: Сижу, курю (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Раздолбай и любитель травки случайно становится свидетелем убийства. Прихватив своего дружка, такого же лузера, как он сам, герой пытается свалить из города, спасаясь от Плохих Парней. Дело пахнет керосином, ведь мафия решила заставить приятелей замолчать навсегда.



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