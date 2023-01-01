Анаконда (фильм, 1997) смотреть онлайн
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О фильме
Мистический триллер «Анаконда» — фильм, который отправит вас в самое сердце амазонских джунглей, где в темной толще воды притаился древний ужас.
Группа документалистов отправляется на берега Амазонки, чтобы снять фильм о давно потерянном местном племени. По пути они встречают мужчину, который называет себя охотником на змей. Он утверждает, что поможет съемочной группе отыскать аборигенов, но позднее становится понятна его истинная цель: мужчина мечтает поймать гигантскую анаконду. Разумеется, все быстро выходит из-под контроля, и уже не понятно, кто в этой ситуации охотник, а кто — жертва.
Любителям поджанра creature feature — фильмов, где людям противостоят гигантские чудовища — смотреть «Анаконда» нужно обязательно, ведь работа режиссера Луиса Льосы считается культовой классикой 1990-х.
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Рейтинг
- Актриса
Дженнифер
Лопес
- Актёр
Айс
Кьюб
- Актёр
Джон
Войт
- Актёр
Эрик
Столц
- Актёр
Джонатан
Хайд
- Актёр
Оуэн
Уилсон
- КВАктриса
Кари
Вурер
- ВКАктёр
Винсент
Кастельянос
- Актёр
Дэнни
Трехо
- ФУАктёр
Фрэнк
Уэлкер
- ДЭСценарист
Джек
Эппс мл.
- ЭФПродюсер
Энди
Фикмен
- ВХПродюсер
Верна
Харра
- БМПродюсер
Бо
Маркс
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- Актёр дубляжа
Валентин
Смирнитский
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чекан
- СМАктёр дубляжа
Сергей
Малишевский
- БЧХудожник
Бэрри
Чусид
- ДЛХудожник
Дэниэл
Лорен Мэй
- МРМонтажёр
Майкл
Р. Миллер
- ББОператор
Билл
Батлер
- РЭКомпозитор
Рэнди
Эдельман