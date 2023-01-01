Анаконда (фильм, 1997) смотреть онлайн

Мистический триллер «Анаконда» — фильм, который отправит вас в самое сердце амазонских джунглей, где в темной толще воды притаился древний ужас.



Группа документалистов отправляется на берега Амазонки, чтобы снять фильм о давно потерянном местном племени. По пути они встречают мужчину, который называет себя охотником на змей. Он утверждает, что поможет съемочной группе отыскать аборигенов, но позднее становится понятна его истинная цель: мужчина мечтает поймать гигантскую анаконду. Разумеется, все быстро выходит из-под контроля, и уже не понятно, кто в этой ситуации охотник, а кто — жертва.



Любителям поджанра creature feature — фильмов, где людям противостоят гигантские чудовища — смотреть «Анаконда» нужно обязательно, ведь работа режиссера Луиса Льосы считается культовой классикой 1990-х.



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