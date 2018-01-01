Биография

Кари Вурер — американская актриса, модель и певица. Лауреат премии «Нью-Йоркского международного фестиваля независимого кино и видео» 2001 года в номинации «Лучшая актриса». Родилась в Брукфилде 28 апреля 1967 года. С раннего возраста занималась вокалом и выступала в различных клубах. Обучаясь в школе Вустер, она осваивала актерское мастерство. Позднее она поступила в школу искусств при Нью-Йоркском университете и Королевскую академию драматического искусства. Карьеру на телевидении начала в качестве ведущей телешоу Remote Control на канале MTV, где позднее работала и виджеем. Снимается для различных журналов, включая Playboy. Первый проект, в котором сыграла Кари Вурер — телесериал «Болотная тварь». Позднее ей также предложили роль в многосерийной картине «Беверли-Хиллз 90210». Следующий знаковый проект в творческой биографии актрисы — «Скользящие». Также зрителям запомнились роли Вурер в Killer Love, «Атака пауков», «Паутина», «Лига справедливости: Кризис двух миров». Кари известна и как актриса, подарившая свою внешность и озвучившая одного из персонажей серии игр Command & Conquer.