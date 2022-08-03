«Алита: Боевой ангел» — киберпанк-боевик от режиссера культового фильма «От заката до рассвета» Роберта Родригеса. Фильм цепляет тщательно проработанным постапокалиптическим миром и эмоциональной историей кибердевочки в поисках своего «я».



Доктор Идо, способный сшивать человеческую плоть со сталью, находит останки киборга и возвращает его к жизни, назвав Алитой. Не помня собственного прошлого, Алита обнаруживает в себе невероятные боевые навыки и твердо намерена использовать их, чтобы раскрыть тайну своего происхождения. Алита ввязывается в опасные сражения в городских трущобах, где царит коррупция и проводятся жестокие подпольные бои. Сталкиваясь с могущественными врагами, желающими уничтожить ее, кибердевочка обретает неожиданных союзников в борьбе за справедливость. Сюжет ведет Алиту к истокам ее силы и опасной миссии, которая может изменить мир. Фильм балансирует между японской мангой и китчевой метафорой видеоигры, оживляя неживое и вызывая сочувствие к покалеченным киборгам.



«Алита: Боевой ангел» — фильм, в котором сплетаются зрелищные экшен-сцены и трудный путь героини к самопознанию. Посетите колоритный мегаполис, где люди всех рас и модификаций сосуществуют в хаотичном, но ярком мире, и пройдите этот путь вместе с Алитой.

