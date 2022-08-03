Алита: Боевой ангел (фильм, 2019) смотреть онлайн
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О фильме
«Алита: Боевой ангел» — киберпанк-боевик от режиссера культового фильма «От заката до рассвета» Роберта Родригеса. Фильм цепляет тщательно проработанным постапокалиптическим миром и эмоциональной историей кибердевочки в поисках своего «я».
Доктор Идо, способный сшивать человеческую плоть со сталью, находит останки киборга и возвращает его к жизни, назвав Алитой. Не помня собственного прошлого, Алита обнаруживает в себе невероятные боевые навыки и твердо намерена использовать их, чтобы раскрыть тайну своего происхождения. Алита ввязывается в опасные сражения в городских трущобах, где царит коррупция и проводятся жестокие подпольные бои. Сталкиваясь с могущественными врагами, желающими уничтожить ее, кибердевочка обретает неожиданных союзников в борьбе за справедливость. Сюжет ведет Алиту к истокам ее силы и опасной миссии, которая может изменить мир. Фильм балансирует между японской мангой и китчевой метафорой видеоигры, оживляя неживое и вызывая сочувствие к покалеченным киборгам.
«Алита: Боевой ангел» — фильм, в котором сплетаются зрелищные экшен-сцены и трудный путь героини к самопознанию. Посетите колоритный мегаполис, где люди всех рас и модификаций сосуществуют в хаотичном, но ярком мире, и пройдите этот путь вместе с Алитой.
СтранаСША, Япония
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время117 мин / 01:57
Рейтинг
- Режиссёр
Роберт
Родригес
- Актриса
Роза
Салазар
- Актёр
Кристоф
Вальц
- Актриса
Дженнифер
Коннелли
- Актёр
Махершала
Али
- Актёр
Эд
Скрейн
- Актёр
Джеки
Эрл Хейли
- Актёр
Киан
Джонсон
- Актёр
Хорхе
Лендеборг мл.
- Актриса
Лана
Кондор
- Сценарист
Джеймс
Кэмерон
- ЛКСценарист
Лаэта
Калогридис
- ЮКСценарист
Юкито
Кисиро
- Продюсер
Джеймс
Кэмерон
- Продюсер
Джон
Ландау
- ДВПродюсер
Дэвид
Валдес
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- УЛХудожник
Уильям
Лэдд Скиннер
- ДХХудожник
Дэвид
Хэк
- СЕМонтажёр
Стивен
Е. Ривкин
- БПОператор
Билл
Поуп
- JXКомпозитор
Junkie
XL