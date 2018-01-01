Биография

Роза Салазар — канадо-американская актриса. Родилась в Гринбелте, США, 16 июля 1985 года. С ранних лет интересовалась искусством. После завершения учебы провела два года в поисках своего пути. Вдохновение пришло к ней в 2004 году, когда она посмотрела фильм «Взломщики сердец», что стало толчком к желанию стать актрисой. Тогда Роза решила попытать удачу в актерской профессии. Чтобы добиться своей мечты, она переехала в Нью-Йорк, где начала работать на популярном юмористическом сайте College Humor — принимала участие в создании комедийных скетчей, что помогло ей отточить свои актерские навыки. В то же время Роза посещала курсы актерского мастерства и выступала в небольших театрах. В 2009 году она сделала следующий шаг, переехав в Лос-Анджелес, чтобы значительно приблизиться к своей мечте — работать в большом кино. Дебют Розы Салазар состоялся в 2010 году с небольшой ролью в сериале «Родители». Затем ее участие в проекте расширилось, и Роза снялась в 18 эпизодах. Это было началом ее карьеры в индустрии, и вскоре ей стали предлагать роли в таких популярных сериалах, как «Закон и порядок: Лос-Анджелес» и «Американская история ужасов». В последующие годы актрису можно было увидеть в эпизодах «Бен и Кейт», «Следствие по телу», а также она озвучивала персонажей в анимационном фильме «Эпик». Настоящим прорывом для Розы стало участие в антиутопическом фильме «Дивергент, глава 2: Инсургент». Вскоре она сыграла главную роль в комедии «Ночные совы» и также снялась в молодежной франшизе «Бегущий в лабиринте», где ее персонаж появился как во второй, так и в третьей частях. В 2019 году Роза получила свою первую главную роль в большом кино, исполнив образ киборга-воительницы Алиты в фантастическом фильме «Алита: Боевой Ангел», что принесло ей широкую известность и признание.