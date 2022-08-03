Аферисты: Дик и Джейн развлекаются (фильм, 2005) смотреть онлайн
9.12005, Fun with Dick and Jane
Комедия, Криминал86 мин18+
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О фильме
Дик Харпер и его молодая жена Джейн привыкли жить красиво. Но в тот момент, когда они затевают строительство бассейна, Дика неожиданно увольняют, оставив его с непогашенной задолжностью за дом в
70 тыс. Понимая, что долго скрывать от соседей бедственность своего положения им не удастся, парочка начинает промышлять мелким грабежом, постепенно входя во вкус.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ДПРежиссёр
Дин
Паризо
- Актёр
Джим
Керри
- Актриса
Теа
Леони
- Актёр
Алек
Болдуин
- Актёр
Ричард
Дженкинс
- ЭХАктриса
Энджи
Хармон
- Актёр
Джон
Майкл Хиггинс
- РБАктёр
Ричард
Берджи
- КДАктёр
Карлос
Джекотт
- АМАктёр
Аарон
Майкл Дрозин
- ГГАктриса
Глория
Гараюа
- ДГСценарист
Дэвид
Гайлер
- ДБСценарист
Джерри
Белсон
- МРСценарист
Мордехай
Рихлер
- Сценарист
Джадд
Апатоу
- ПБПродюсер
Питер
Барт
- Продюсер
Джейн
Бартелм
- Продюсер
Джим
Керри
- ЭКПродюсер
Эшли
Кук
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- АГАктриса дубляжа
Анна
Геллер
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- Актёр дубляжа
Валерий
Соловьев
- Актёр дубляжа
Вадим
Яковлев
- ГСХудожник
Грегори
С. Хупер
- ДУХудожница
Джули
Уайсс
- ГЛХудожник
Гаррет
Льюис
- ДЦМонтажёр
Дон
Циммерман
- ЕЗОператор
Ежи
Зелиньский
- ТШКомпозитор
Теодор
Шапиро