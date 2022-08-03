Аферисты: Дик и Джейн развлекаются
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Аферисты: Дик и Джейн развлекаются

Аферисты: Дик и Джейн развлекаются (фильм, 2005) смотреть онлайн

9.12005, Fun with Dick and Jane
Комедия, Криминал86 мин18+

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О фильме

Дик Харпер и его молодая жена Джейн привыкли жить красиво. Но в тот момент, когда они затевают строительство бассейна, Дика неожиданно увольняют, оставив его с непогашенной задолжностью за дом в
70 тыс. Понимая, что долго скрывать от соседей бедственность своего положения им не удастся, парочка начинает промышлять мелким грабежом, постепенно входя во вкус.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Аферисты: Дик и Джейн развлекаются»