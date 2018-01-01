Wink
Аферисты: Дик и Джейн развлекаются
Актёры и съёмочная группа фильма «Аферисты: Дик и Джейн развлекаются»

Режиссёры

Дин Паризо

Dean Parisot
Режиссёр

Актёры

Джим Керри

Jim Carrey
АктёрDick Harper
Теа Леони

Téa Leoni
АктрисаJane Harper
Алек Болдуин

Alec Baldwin
АктёрJack McCallister
Ричард Дженкинс

Richard Jenkins
АктёрFrank Bascombe
Энджи Хармон

Angie Harmon
АктрисаVeronica Cleeman
Джон Майкл Хиггинс

John Michael Higgins
АктёрGarth
Ричард Берджи

Richard Burgi
АктёрJoe Cleeman
Карлос Джекотт

Carlos Jacott
АктёрOz Peterson
Аарон Майкл Дрозин

Aaron Michael Drozin
Актёр
Глория Гараюа

Gloria Garayua
АктрисаBlanca

Сценаристы

Дэвид Гайлер

David Giler
Сценарист
Джерри Белсон

Jerry Belson
Сценарист
Мордехай Рихлер

Mordecai Richler
Сценарист
Джадд Апатоу

Judd Apatow
Сценарист

Продюсеры

Питер Барт

Peter Bart
Продюсер
Джейн Бартелм

Jane Bartelme
Продюсер
Джим Керри

Jim Carrey
Продюсер
Эшли Кук

Ashley Fardys
Продюсер

Актёры дубляжа

Олег Куликович

Актёр дубляжа
Анна Геллер

Актриса дубляжа
Сергей Паршин

Актёр дубляжа
Валерий Соловьев

Актёр дубляжа
Вадим Яковлев

Актёр дубляжа

Художники

Грегори С. Хупер

Gregory S. Hooper
Художник
Джули Уайсс

Julie Weiss
Художница
Гаррет Льюис

Garrett Lewis
Художник

Монтажёры

Дон Циммерман

Don Zimmerman
Монтажёр

Операторы

Ежи Зелиньский

Jerzy Zielinski
Оператор

Композиторы

Теодор Шапиро

Theodore Shapiro
Композитор