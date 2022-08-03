Афера века (фильм, 2020) смотреть онлайн

В самом фешенебельном пригороде Буэнос-Айреса пятеро грабителей ворвались в здание банка Рио де Акассусо. Взяв в заложники всех сотрудников и посетителей банка, они начали переговоры с прибывшей полицией. Пока сотни полицейских окружали здание, благодаря хитроумному плану и тщательной подготовке преступникам удалось вынести из хранилища деньги и ценности на общую сумму в более чем 15 миллионов долларов.

