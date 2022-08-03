Афера века (фильм, 2020) смотреть онлайн
2020, El robo del siglo
Боевик, Драма109 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В самом фешенебельном пригороде Буэнос-Айреса пятеро грабителей ворвались в здание банка Рио де Акассусо. Взяв в заложники всех сотрудников и посетителей банка, они начали переговоры с прибывшей полицией. Пока сотни полицейских окружали здание, благодаря хитроумному плану и тщательной подготовке преступникам удалось вынести из хранилища деньги и ценности на общую сумму в более чем 15 миллионов долларов.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Ариэль
Виноград
- Актёр
Гильермо
Франселья
- Актёр
Диего
Перетти
- Актёр
Луис
Луке
- Актёр
Пабло
Раго
- Актёр
Рафаэль
Ферро
- Актёр
Мариано
Архенто
- Актёр
Хуан
Алари
- Актёр
Фабиан
Аренильяс
- Актёр
Дарио
Леви
- Актриса
Махела
Санотта
- Сценарист
Фернандо
Араужо
- ККПродюсер
Кристиан
Кардонер
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- Актёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- ДГХудожник
Даниэль
Гимельберг
- ХСХудожник
Хулио
Суарес
- ПБМонтажёр
Пабло
Барбиери Каррера