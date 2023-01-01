Биография

Махела Санотта — аргентинская актриса театра и кино. Родилась в Уругвае 12 июня 1972 года. С 1988 года Махела играет в театре. Она участвовала в таких постановках, как «Ночь игуаны», «Небо в доме», «Сомнение» и других. За свою продолжительную драматическую карьеру актриса удостаивалась национальных премий Clarin и «Звезда моря». Впервые на экране Махела Санотта появилась в 1989 году, сыграв эпизодическую роль в сериале «Загадочная дама». После этого актрису можно было увидеть в таких аргентинских хитах, как «Тайна Лауры», «Бесконечное лето» и «Женщины-убийцы». В 2020 году Санотта снялась в фильме-ограблении «Афера века».