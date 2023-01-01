Биография

Фабиан Аренильяс — аргентинский актер кино, театра и телевидения. Родился в Банфилде 31 марта 1963 года. Кинодеятель изучал актерское мастерство под руководством режиссера Карлоса Морено, а также актеров Нормана Бриски и Рикардо Бартиса. До того 2009 года активно играл в театре. Одна из его самых известных работ — роль в пьесе Артура Миллера «Вид с моста». Дебютным кинопроектом Фабиана Аренильяса стал мини-сериал «В последний момент» 2000 года. Затем последовали работы в полнометражных драмеди «Счастливые» и «Сын невесты». В 2020 году он исполнил роль в фильме «Афера века». Среди его последних проектов можно найти аргентинские сериалы Jellyfish, El Encargado и полнометражный триллер «Дневник жиголо».