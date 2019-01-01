Акулы (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Влюбленная девочка-подросток переживает кризис взросления. Драма-лауреат «Сандэнса» за лучшую режиссуру.



Жителей океанского побережья внезапно охватила паника из-за слухов о нападении акул на людей. Эта новость угрожает маленькому городку, живущему за счет привлечения туристов, настоящим кризисом. Тем временем 14-летняя Розина устраивается на работу, чтобы помочь семье выжить в трудный период. Там тихая девочка-подросток знакомится с загадочным рыбаком Хосело, который на много лет старше нее. На фоне тревоги и озабоченности местных жителей растет непреодолимое влечение Розины, которую не остановит даже отказ взрослого парня. На что готова Розина, чтобы добиться взаимности от Хосело?



Регистрируйтесь на Wink, чтобы смотреть фильм «Акулы» в хорошем качестве и без рекламы на нашем видеосервисе уже сейчас!



Акулы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.