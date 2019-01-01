Акулы (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Влюбленная девочка-подросток переживает кризис взросления. Драма-лауреат «Сандэнса» за лучшую режиссуру.
Жителей океанского побережья внезапно охватила паника из-за слухов о нападении акул на людей. Эта новость угрожает маленькому городку, живущему за счет привлечения туристов, настоящим кризисом. Тем временем 14-летняя Розина устраивается на работу, чтобы помочь семье выжить в трудный период. Там тихая девочка-подросток знакомится с загадочным рыбаком Хосело, который на много лет старше нее. На фоне тревоги и озабоченности местных жителей растет непреодолимое влечение Розины, которую не остановит даже отказ взрослого парня. На что готова Розина, чтобы добиться взаимности от Хосело?
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Информация
Рейтинг
- ЛГРежиссёр
Лусия
Гарибальди
- РБАктриса
Ромина
Бентанкур
- ФМАктёр
Федерико
Морозини
- Актёр
Фабиан
Аренильяс
- АААктриса
Антонелла
Аквистапаче
- ВЛАктриса
Валерия
Луис
- БПАктёр
Бруно
Перейра
- ХПАктёр
Хорхе
Портильо
- ЛГСценарист
Лусия
Гарибальди
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- ГПАктёр дубляжа
Глеб
Петров
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- КБАктриса дубляжа
Ксения
Большакова
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
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