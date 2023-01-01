Биография

Рафаэль Ферро — аргентинский актер театра и кино. Родился в Буэнос-Айресе 6 декабря 1965 года. Рафаэль строил спортивную карьеру и профессионально играл в сквош в Германии. Позже участвовал в театральных постановках «Остров», «Возвращение домой» и «Принесенные в жертву». В 1999 году Рафаэль Ферро сыграл свою первую роль в драме «Боливия». Позже актер появлялся в таких фильмах, как «Антенна», «Глухие стены», «Музыка в ожидании» и другие. В 2020 году Ферро сыграл Альберто де ла Торре в комедийном фильме-ограблении «Афера века».