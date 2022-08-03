Афера по-американски
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Афера по-американски

Афера по-американски (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.42013, American Hustle
Драма, Криминал132 мин18+

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О фильме

История о жизни мошенника Ирвинга Розенфельда и его помощнице Сидни Проссер. Мошенникам придется сотрудничать с агентом ФБР Ричи Димацо. Он вводит парочку в преступный мир влиятельных мафиозных боссов и политиканов из Нью-Джерси, которых надо вывести на чистую воду.

Страна
Китай, США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
132 мин / 02:12

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Афера по-американски»