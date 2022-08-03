Афера по-американски (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.42013, American Hustle
Драма, Криминал132 мин18+
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О фильме
История о жизни мошенника Ирвинга Розенфельда и его помощнице Сидни Проссер. Мошенникам придется сотрудничать с агентом ФБР Ричи Димацо. Он вводит парочку в преступный мир влиятельных мафиозных боссов и политиканов из Нью-Джерси, которых надо вывести на чистую воду.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ДОРежиссёр
Дэвид
О. Расселл
- Актёр
Кристиан
Бэйл
- Актриса
Эми
Адамс
- Актёр
Брэдли
Купер
- Актриса
Дженнифер
Лоуренс
- Актёр
Джереми
Реннер
- Актёр
Луис
С.К.
- Актёр
Алессандро
Нивола
- Актёр
Джек
Хьюстон
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- Актёр
Майкл
Пенья
- ЭУСценарист
Эрик
Уоррен Сингер
- ДОСценарист
Дэвид
О. Расселл
- Продюсер
Меган
Эллисон
- Продюсер
Джон
Гордон
- Продюсер
Чарльз
Ровен
- РСПродюсер
Ричард
Сакл
- АСАктёр дубляжа
Андрей
Саминин
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Брайковская
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Сова
- НРАктриса дубляжа
Наталья
Романько-Киселёва
- ЕПАктёр дубляжа
Евгений
Пашин
- МУХудожник
Майкл
Уилкинсон
- ХЛХудожница
Хезер
Лоффлер
- ДКМонтажёр
Джей
Кэссиди
- КСМонтажёр
Криспин
Стразерс
- ЛСОператор
Линус
Сандгрен
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман