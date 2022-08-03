История о жизни мошенника Ирвинга Розенфельда и его помощнице Сидни Проссер. Розенфельд зарабатывает на жизнь, продавая поддельные картины. Мошенникам придется сотрудничать с агентом ФБР Ричи Димацо. Он вводит парочку в преступный мир влиятельных мафиозных боссов и политиканов из Нью-Джерси, которых надо вывести на чистую воду.

