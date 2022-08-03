Адвокат дьявола
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Адвокат дьявола

Фильм Адвокат дьявола (1997)

9.51997, The Devil's Advocate
Триллер, Фэнтези138 мин18+

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О фильме

Что, если дьявольски харизматичный босс знает больше, чем кажется, и каждый сделанный тобой выбор — часть его игры? Мистический триллер «Адвокат дьявола» с Аль Пачино и Киану Ривзом сталкивает амбиции и мораль в опасной схватке.

Молодой адвокат Кевин Ломакс, не знающий поражений в суде, получает заманчивое предложение от таинственного Джона Милтона, главы влиятельной юридической фирмы в Нью-Йорке. Вместе с женой Мэри-Энн Кевин погружается в мир роскоши, власти и моральных компромиссов. По мере работы в фирме он замечает тревожные детали: клиенты связаны с темными махинациями, люди иногда умирают, а Милтон пугающе проницателен. Мэри-Энн страдает от видений и депрессии, а Кевин разрывается между карьерой и совестью. Постепенно он начинает догадываться, что Милтон — нечто большее, чем человек. Фильм раскрывает темы искушения, свободы воли и цены успеха, сплетая психологическую драму с мистической интригой.

Фильм «Адвокат дьявола» завораживает актерскими работами, а закрученный сюжет держит в напряжении до финала. Картина заставляет задуматься о том, как далеко можно зайти ради успеха и какие последствия бывают из-за сделок с совестью.

Страна
США, Германия
Жанр
Драма, Фэнтези, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
138 мин / 02:18

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Адвокат дьявола»