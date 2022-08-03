Фильм Адвокат дьявола (1997)
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О фильме
Что, если дьявольски харизматичный босс знает больше, чем кажется, и каждый сделанный тобой выбор — часть его игры? Мистический триллер «Адвокат дьявола» с Аль Пачино и Киану Ривзом сталкивает амбиции и мораль в опасной схватке.
Молодой адвокат Кевин Ломакс, не знающий поражений в суде, получает заманчивое предложение от таинственного Джона Милтона, главы влиятельной юридической фирмы в Нью-Йорке. Вместе с женой Мэри-Энн Кевин погружается в мир роскоши, власти и моральных компромиссов. По мере работы в фирме он замечает тревожные детали: клиенты связаны с темными махинациями, люди иногда умирают, а Милтон пугающе проницателен. Мэри-Энн страдает от видений и депрессии, а Кевин разрывается между карьерой и совестью. Постепенно он начинает догадываться, что Милтон — нечто большее, чем человек. Фильм раскрывает темы искушения, свободы воли и цены успеха, сплетая психологическую драму с мистической интригой.
Фильм «Адвокат дьявола» завораживает актерскими работами, а закрученный сюжет держит в напряжении до финала. Картина заставляет задуматься о том, как далеко можно зайти ради успеха и какие последствия бывают из-за сделок с совестью.
Рейтинг
- ТХРежиссёр
Тейлор
Хэкфорд
- Актёр
Киану
Ривз
- Актёр
Аль
Пачино
- Актриса
Шарлиз
Терон
- ДДАктёр
Джеффри
Джонс
- ДААктриса
Джудит
Айви
- Актриса
Конни
Нильсен
- КТАктёр
Крэйг
Т. Нельсон
- ТТАктриса
Тамара
Тюни
- РСАктёр
Рубен
Сантьяго-Хадсон
- ДМАктриса
Дебра
Монк
- ДЛСценарист
Джонатан
Лемкин
- Сценарист
Тони
Гилрой
- ЭНСценарист
Эндрю
Нейдерман
- ЭКПродюсер
Энн
Копельсон
- АКПродюсер
Арнольд
Копельсон
- Продюсер
Арнон
Милчен
- ББПродюсер
Бэрри
Бернарди
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- Актёр дубляжа
Валентин
Смирнитский
- АКАктриса дубляжа
Антонина
Кончакова
- СЭХудожница
Сара
Эдвардс
- ДМХудожница
Джудианна
Маковски
- МУМонтажёр
Марк
Уорнер
- Оператор
Анджей
Бартковяк
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард