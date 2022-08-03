Что, если дьявольски харизматичный босс знает больше, чем кажется, и каждый сделанный тобой выбор — часть его игры? Мистический триллер «Адвокат дьявола» с Аль Пачино и Киану Ривзом сталкивает амбиции и мораль в опасной схватке.



Молодой адвокат Кевин Ломакс, не знающий поражений в суде, получает заманчивое предложение от таинственного Джона Милтона, главы влиятельной юридической фирмы в Нью-Йорке. Вместе с женой Мэри-Энн Кевин погружается в мир роскоши, власти и моральных компромиссов. По мере работы в фирме он замечает тревожные детали: клиенты связаны с темными махинациями, люди иногда умирают, а Милтон пугающе проницателен. Мэри-Энн страдает от видений и депрессии, а Кевин разрывается между карьерой и совестью. Постепенно он начинает догадываться, что Милтон — нечто большее, чем человек. Фильм раскрывает темы искушения, свободы воли и цены успеха, сплетая психологическую драму с мистической интригой.



Фильм «Адвокат дьявола» завораживает актерскими работами, а закрученный сюжет держит в напряжении до финала. Картина заставляет задуматься о том, как далеко можно зайти ради успеха и какие последствия бывают из-за сделок с совестью.

