72 метра (фильм, 2004) смотреть онлайн
2004, 72 метра
Боевики, Драмы117 мин12+
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Сюжет
Рассказ о гибели подводной лодки «72 метра» был написан Александром Покровским задолго до того, как произошла трагедия «Курска». Это не пророчество и не совпадение, а, к сожалению, логика вещей. Эта история не о том, что надежда умирает последней, а о том, что она не умирает никогда…
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Информация
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ВХРежиссёр
Владимир
Хотиненко
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- Актёр
Марат
Башаров
- АКАктёр
Андрей
Краско
- Актёр
Дмитрий
Ульянов
- Актриса
Чулпан
Хаматова
- СНАктёр
Станислав
Никольский
- Актёр
Сергей
Гармаш
- Актёр
Владислав
Галкин
- ИЛАктёр
Игорь
Ливанов
- Актёр
Артём
Михалков
- ВЗСценарист
Валерий
Залотуха
- Продюсер
Константин
Эрнст
- СГПродюсер
Сергей
Гуревич
- АКПродюсер
Алексей
Карпушин
- Продюсер
Анатолий
Максимов
- ССХудожник
Сергей
Стручев
- ОРМонтажёр
Олег
Раевский
- СТМонтажёр
Светлана
Тарик
- ИДОператор
Илья
Дёмин
- ЭМКомпозитор
Эннио
Морриконе