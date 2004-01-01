Wink
Фильмы
72 метра

72 метра (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, 72 метра
Боевики, Драмы117 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Рассказ о гибели подводной лодки «72 метра» был написан Александром Покровским задолго до того, как произошла трагедия «Курска». Это не пророчество и не совпадение, а, к сожалению, логика вещей. Эта история не о том, что надежда умирает последней, а о том, что она не умирает никогда…

72 метра смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «72 метра»

Всё