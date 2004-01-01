72 метра (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Рассказ о гибели подводной лодки «72 метра» был написан Александром Покровским задолго до того, как произошла трагедия «Курска». Это не пророчество и не совпадение, а, к сожалению, логика вещей. Эта история не о том, что надежда умирает последней, а о том, что она не умирает никогда…



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