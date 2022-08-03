21 грамм (фильм, 2003) смотреть онлайн
8.92003, 21 Grams
Триллер, Криминал119 мин18+
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О фильме
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Алехандро
Гонсалес Иньярриту
- Актёр
Шон
Пенн
- Актриса
Наоми
Уоттс
- Актёр
Бенисио
Дель Торо
- Актриса
Шарлотта
Генсбур
- Актриса
Мелисса
Лео
- Актёр
Эдди
Марсан
- Актриса
Клеа
ДюВалл
- Актёр
Дэнни
Хьюстон
- ПКАктёр
Пол
Кальдерон
- ДОАктёр
Денис
О’Хэр
- ГАСценарист
Гильермо
Арриага
- РСПродюсер
Роберт
Салерно
- ГАПродюсер
Гильермо
Арриага
- ТХПродюсер
Тед
Хоуп
- Продюсер
Алехандро
Гонсалес Иньярриту
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- МЗАктриса дубляжа
Марина
Зубанова
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- Актёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- МСХудожница
Марлен
Стюарт
- СММонтажёр
Стивен
Миррионе
- РПОператор
Родриго
Прието
- ГСКомпозитор
Густаво
Сантаолалья