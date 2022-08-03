21 грамм
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21 грамм

21 грамм (фильм, 2003) смотреть онлайн

8.92003, 21 Grams
Триллер, Криминал119 мин18+

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О фильме

Говорят, что каждый человек в момент смерти теряет 21 грамм. Столько весит горстка монет в пять центов, плитка шоколада, птица колибри… Быть может, это вес человеческой души?

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
119 мин / 01:59

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «21 грамм»