127 часов (фильм, 2010) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Скалолаз оказывается в смертельной ловушке. Биографический триллер Дэнни Бойла о выживании в экстремальных условиях с Джеймсом Франко в главной роли.
Опытный альпинист и страстный искатель приключений Арон Ралстон решает отправиться в новое захватывающее приключение. Пунктом назначения он выбирает каньон Блу-Джон в штате Юта. Мужчина не сообщает никому из близких о своих планах, и последними людьми, которых он видит, оказываются две туристки, встретившиеся ему недалеко от этого места. Забравшись в каньон, Арон оступается и падает вниз в ущелье. Выбраться самостоятельно невозможно, еда и вода быстро заканчиваются, и теперь Арону предстоит провести 127 часов, полагаясь только на собственные силы.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрПриключения, Драма, Триллер
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
- Режиссёр
Дэнни
Бойл
- Актёр
Джеймс
Франко
- Актриса
Кейт
Мара
- ЭТАктриса
Эмбер
Тэмблин
- КПАктриса
Клеманс
Поэзи
- Актриса
Лиззи
Каплан
- Актёр
Трит
Уильямс
- Актриса
Кейт
Бёртон
- ШБАктёр
Шон
Ботт
- ДЛАктёр
Джон
Лоуренс
- КСАктёр
Колман
Стингер
- Сценарист
Дэнни
Бойл
- Сценарист
Саймон
Бофой
- АРСценарист
Арон
Ральстон
- Продюсер
Дэнни
Бойл
- ККПродюсер
Кристиан
Колсон
- Актёр дубляжа
Алексей
Чадов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хотченков
- СЭХудожница
Суттират
Энн Ларларб
- ДХМонтажёр
Джон
Харрис
- ЭЧОператор
Энрике
Чедьяк
- ЭДОператор
Энтони
Дод Мэнтл
- АРКомпозитор
А.Р.
Рахман