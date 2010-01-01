127 часов
Wink
Фильмы
127 часов

127 часов (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.92010, 127 Hours
Триллер, Приключения89 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Скалолаз оказывается в смертельной ловушке. Биографический триллер Дэнни Бойла о выживании в экстремальных условиях с Джеймсом Франко в главной роли.

Опытный альпинист и страстный искатель приключений Арон Ралстон решает отправиться в новое захватывающее приключение. Пунктом назначения он выбирает каньон Блу-Джон в штате Юта. Мужчина не сообщает никому из близких о своих планах, и последними людьми, которых он видит, оказываются две туристки, встретившиеся ему недалеко от этого места. Забравшись в каньон, Арон оступается и падает вниз в ущелье. Выбраться самостоятельно невозможно, еда и вода быстро заканчиваются, и теперь Арону предстоит провести 127 часов, полагаясь только на собственные силы.

Сможет ли скалолаз выжить и благополучно вернуться домой, узнаете в триллере, основанном на реальных событиях — «127 часов». Фильм смотреть онлайн 2010 в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!

127 часов смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Приключения, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «127 часов»