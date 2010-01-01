127 часов (фильм, 2010) смотреть онлайн

Скалолаз оказывается в смертельной ловушке. Биографический триллер Дэнни Бойла о выживании в экстремальных условиях с Джеймсом Франко в главной роли.



Опытный альпинист и страстный искатель приключений Арон Ралстон решает отправиться в новое захватывающее приключение. Пунктом назначения он выбирает каньон Блу-Джон в штате Юта. Мужчина не сообщает никому из близких о своих планах, и последними людьми, которых он видит, оказываются две туристки, встретившиеся ему недалеко от этого места. Забравшись в каньон, Арон оступается и падает вниз в ущелье. Выбраться самостоятельно невозможно, еда и вода быстро заканчиваются, и теперь Арону предстоит провести 127 часов, полагаясь только на собственные силы.



