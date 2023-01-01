Биография

Дэнни Бойл — британский кинорежиссер, продюсер и сценарист. Лауреат премии «Оскар» за фильм «Миллионер из трущоб». Родился в Манчестере 20 октября 1956 года. По наставлению родителей Дэнни планировал связать свою жизнь с духовенством, став священником. В 13-летнем возрасте будущий режиссер даже планировал поступить в семинарию, но от этой идеи его отговорил местный священнослужитель. Последний разглядел в юноше потенциал, который сможет раскрыться лишь за пределами церкви. Окончив университет в Уэльсе, Дэнни Бойл устроился на работу в театр, добившись должности заместителя директора к 29 годам. В возрасте 30 лет Дэнни Бойл стал режиссером на телевидении и в течении 8 лет участвовал в небольших проектах. Затем он наконец-то смог представить свой дебютный кинофильм – «Неглубокая могила», который принес ему всеобщее признание. Будущие картины постановщика становились культовыми, среди них ленты «На игле», «127 часов», «Пекло», «Пляж» и «28 дней спустя». Последний на данный момент проект режиссера — музыкальный многосерийный байопик «Пистолет» 2022 года.